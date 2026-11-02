El técnico de los Esmeraldas lamentó que el penalti alterara el plan de juego

Pese a la dolorosa derrota sufrida por 2-1 ante Cruz Azul en la cancha del Estadio Banorte, en el seno del Club León reina la calma gracias al margen de maniobra que aún poseen en el torneo. El director técnico de los Esmeraldas, Javier Gandolfi, analizó el encuentro correspondiente a la recta final del Apertura 2026 y se mostró sereno, asegurando que el pase a la Liguilla se mantiene enteramente bajo su propio control.

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El estratega argentino reconoció que el desarrollo del compromiso iba exactamente conforme a lo planeado durante los primeros 45 minutos, donde neutralizaron el peligro celeste. Sin embargo, el rumbo cambió drásticamente en el complemento:

“El partido estaba totalmente controlado hasta el penal. La planificación que teníamos estaba saliendo a la perfección, pero a partir de ahí, obviamente que el partido cambia”, explicó Gandolfi en conferencia de prensa, lamentando que el tanto desde los once pasos y un posterior rebote terminaran costando el encuentro, pese al tardío descuento sobre la hora.

Javier Gandolfi, entrenador de León | IMAGO7

Autocrítica en ofensiva y la mira puesta en el cierre

Al ser cuestionado sobre el funcionamiento individual de algunas piezas de su plantilla, como el caso de Daniel Arcilla —a quien ha utilizado en múltiples posiciones ante la falta de su cuota goleadora habitual—, el timonel fue transparente al admitir que el bajón en la toma de decisiones ofensivas se nota considerablemente en el rendimiento colectivo.

Erik Lira de Cruz Azul y José Rodríguez de León en un partido del Apertura 2026 | MEXSPORT