¡Crisis en Coapa! América supera su peor racha de Clásicos sin ganar en más de 15 años

Las Águilas no han podido vencer a Pumas, Chivas o Cruz Azul en los últimos 2 años

Decir que el América atraviesa una crisis no es algo común, y menos cuando se habla de Clásicos. Sin embargo, lo que hoy viven las Águilas es una situación que no se veía desde hace más de 15 años.

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El conjunto azulcrema acumula ocho partidos oficiales consecutivos sin poder vencer a Chivas, Cruz Azul o Pumas. La última vez que América registró una racha similar ante sus tres máximos rivales fue entre 2010 y 2011, cuando hilvanó siete encuentros sin conseguir una victoria.

Aquella sequía comenzó el 4 de abril de 2010, cuando cayó 1-0 ante Chivas en el Clausura. En ese mismo torneo empató 0-0 frente a Pumas. Posteriormente, en el Apertura 2010, perdió ante La Máquina y los universitarios, además de igualar frente al Rebaño. La mala racha continuó en el Clausura 2011, con derrotas ante Cruz Azul y Chivas, hasta que el 1 de mayo logró ponerle fin al vencer a Pumas.

Ahora, más de 15 años después, los de Coapa atraviesan una crisis que incluso ha superado aquel antecedente. América suma ocho encuentros oficiales sin vencer a sus máximos rivales y, si se toman en cuenta los amistosos, la cifra se extiende a 11 partidos consecutivos sin ganar un Clásico.

Jugadores de América tras empatar en partido pendiente ante Tijuana | MEXSPORT

Este sábado, las Águilas visitarán a Pumas con la posibilidad de poner fin a esta sequía y, de paso, dar un paso importante en la lucha por el liderato. Sin embargo, una nueva derrota o empate prolongaría la crisis y tendría otra consecuencia para Guillermo Almada: se convertiría en el primer técnico del América que no consigue ganar ninguno de sus primeros tres Clásicos desde Alfredo Tena, en 2011.

LOS 11 CLÁSICOS SIN GANAR DEL AMÉRICA

4 de octubre de 2026: América 0-2 Chivas (amistoso)

1 de octubre de 2026: América 0-0 Cruz Azul (amistoso)

19 de septiembre de 2026: América 2-2 Chivas (Jornada 9, Apertura 2026)

12 de septiembre de 2026: Cruz Azul 4-3 América (Jornada 8, Apertura 2026)

10 de mayo de 2026: Pumas 3-3 América (vuelta de cuartos de final, Clausura 2026)

3 de mayo de 2026: América 3-3 Pumas (ida de cuartos de final, Clausura 2026)

11 de abril de 2026: América 1-1 Cruz Azul (Clausura 2026)

21 de marzo de 2026: Pumas 1-0 América (Jornada 12, Clausura 2026)

14 de febrero de 2026: Chivas 1-0 América (Jornada 6, Clausura 2026)

18 de octubre de 2025: Cruz Azul 2-1 América (Apertura 2025)

11 de octubre de 2025: América 1-1 Chivas (amistoso)