Las Águilas, el Rebaño y La Máquina comparten el liderato del Apertura 2026 con 29 puntos

La Liga MX vive un cierre de torneo especial. América, Chivas y Cruz Azul, debido a que los tres equipos con mayor protagonismo del futbol mexicano, comparten la cima del Apertura 2026 con 29 puntos después de 15 jornadas, en una coincidencia que no se presentaba desde hace casi tres décadas.

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La diferencia de goles es el único criterio que separa a los tres clubes en la clasificación. Las Águilas ocupan el primer lugar con +15, el Guadalajara aparece segundo con +11 y La Máquina completa el podio con +10; sin embargo, más allá de compartir las mismas unidades, el dato que destaca es que los tres históricos volvieron a colocarse simultáneamente en los primeros puestos después de 964 jornadas.

Casi tres décadas para que se repitiera

Para encontrar el antecedente hay que remontarse al Invierno 1998, específicamente a la Jornada 5. En aquella ocasión, Cruz Azul encabezaba la clasificación con 13 puntos, Chivas ocupaba el segundo puesto con las mismas unidades y América aparecía tercero con 10.

Es decir, tuvieron que pasar 28 años para volver a encontrar a los tres equipos en los primeros lugares. No obstante, el escenario actual tiene una diferencia: ahora los tres están igualados en puntos y disputan directamente el liderato.

Gabriel Fernández y Gonzalo Piovi en celebración con Cruz Azul | IMAGO 7

El cierre definirá al Superlíder

La combinación quedó definida después de la Jornada 15. América empató 2-2 ante Toluca, Chivas goleó 4-2 al Atlante y Cruz Azul venció 2-1 al León para alcanzar las 29 unidades.

Santiago Sandoval festeja con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7