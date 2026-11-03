Fernando Guerrero pidió mayor capacitación y respaldo institucional para los silbantes mexicanos

El arbitraje mexicano atraviesa momentos de fuertes cuestionamientos por las decisiones tomadas durante los partidos de la Liga MX. Ante este panorama, Fernando 'Cantante' Guerrero, exárbitro profesional y actual analista de TUDN, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a sus antiguos compañeros, al considerar que no toda la responsabilidad de los problemas arbitrales debe recaer en ellos.

A través de su cuenta oficial de X, el exsilbante reconoció las dificultades que enfrentan los árbitros dentro del terreno de juego y destacó la importancia de contar con mayor respaldo de las autoridades. Además, hizo un llamado a fortalecer la capacitación y unificar los criterios arbitrales para mejorar el desempeño de los encargados de impartir justicia en el futbol mexicano.

"¡Ánimo compañeros!"

En su publicación, Fernando Guerrero expresó su respaldo a los silbantes mexicanos, recordando su experiencia dentro de las canchas y las complicaciones que representa tomar decisiones en cuestión de segundos, especialmente cuando existen presiones de futbolistas, cuerpos técnicos y aficionados.

"A mis excompañeros árbitros: ¡MI RESPETO Y RESPALDO! Sé lo que significa estar dentro de una cancha, tomar decisiones bajo presión y enfrentar las críticas", escribió el exárbitro, quien durante varios años participó en encuentros de la Primera División del futbol mexicano.

Sin embargo, Guerrero también reconoció que el arbitraje nacional atraviesa una etapa complicada, aunque consideró que los silbantes no deben cargar con toda la responsabilidad. "El arbitraje mexicano atraviesa momentos difíciles, pero no toda la responsabilidad debe recaer en ustedes", manifestó, haciendo referencia a la necesidad de implementar mejoras en la estructura arbitral.

El excolegiado también señaló que uno de los principales aspectos por mejorar es la preparación de los árbitros, además de establecer criterios más uniformes. "Se necesita mejor capacitación, criterios uniformes y respaldo institucional", agregó, dejando clara su postura sobre las medidas que considera necesarias para fortalecer el arbitraje mexicano.

'Cantante' Guerrero pide respaldo institucional para el arbitraje mexicano

En la parte final de su mensaje, Fernando Guerrero hizo énfasis en la importancia de que los árbitros reciban apoyo por parte de las autoridades, en lugar de concentrar las medidas únicamente en las evaluaciones y los castigos por las decisiones tomadas durante los encuentros. "¡LOS ÁRBITROS TAMBIÉN NECESITAN SENTIRSE RESPALDADOS, NO SOLO EVALUADOS Y SANCIONADOS!", expresó.

Fernando 'Cantante' Guerrero | IMAGO7