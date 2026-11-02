¡Andrada está de vuelta! El arquero de Rayados, el mejor evaluado de la Liga MX

El guardameta argentino atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada a Monterrey

Esteban Andrada está firmando uno de sus torneos más destacados desde su llegada a Monterrey, debido a que el arquero argentino se convirtió en una de las piezas importantes de Rayados y sus actuaciones lo colocan como el portero mejor evaluado de la Liga MX, de acuerdo con Statiskicks, donde registra una calificación de 7.37.

El guardameta de Monterrey supera a Raúl Rangel, de Chivas, quien aparece con 7.27, mientras que Luis García, del Toluca, registra 7.17. En esa clasificación también figuran Carlos Moreno, de Pachuca, con 7.11, y Hugo González, también del conjunto escarlata, con 7.07.

Esteban Andrada es revisado por los médicos de Rayados ante Tijuana en el 'Gigante de Acero' | MexSport

Andrada, frente a los números de sus competidores

En el Apertura 2026, Andrada acumula ocho partidos y 720 minutos disputados, con dos porterías en cero y 11 goles recibidos. Además, suma 25 atajadas y dos porterías en cero en lo que va de la temporada. Mientras que Raúl Rangel, tiene 14 partidos disputados, seis porterías en cero y 12 goles recibidos en 1260 minutos disputados.

Por su parte, Carlos Moreno disputó 15 encuentros, con cuatro porterías imbatidas y 19 tantos recibidos; Hugo González registra seis partidos, una portería en cero, cinco goles recibidos. Mientras tanto, Luis García suma nueve apariciones, dos encuentros sin recibir gol y 14 anotaciones en contra.

Tala Rangel vuelve a atajar un penal en el 'Gigante de Acero' | Imago7

Un nivel que respalda su trayectoria

Los números de Andrada también destacan al revisar sus temporadas anteriores con Rayados. En 2024 disputó 46 partidos, recibió 51 goles y consiguió 13 porterías en cero. En 2023 participó en 44 encuentros, recibió 37 tantos y mantuvo su arco imbatido en 17 ocasiones.

Finalmente, la temporada pasada jugó tres compromisos y recibió cinco goles en 270 minutos, mientras que en el mundial de clubes jugó cuatro partidos manteniendo dos porterías en cero y recibiendo tres goles.