¡Partidazo en la Sultana! Rayados y Xolos se dan con todo rumbo a la Liguilla

Una lluvia de goles y golazos se dio cita en el 'Gigante de Acero' de cara al final del campeonato

Rayados y Xolos protagonizaron un intenso encuentro en el Estadio BBVA, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026, luego de igualar 3-3 en un partido lleno de emociones, volteretas y seis anotaciones que mantuvieron la incertidumbre hasta el final.

Goles, y golazos para confirmar un partidazo

El conjunto fronterizo sorprendió a los regiomontanos apenas al minuto cinco, cuando Jackson Porozo aprovechó un tiro de esquina para conectar un remate de cabeza y mandar el balón al fondo de las redes, colocando el 0-1 a favor de Tijuana.

Sin embargo, Monterrey encontró rápidamente la respuesta. Al minuto 19, Hugo Cuypers convirtió desde el punto penal para igualar los cartones y devolverle la tranquilidad a la afición albiazul. Cuando parecía que ambos equipos se marcharían al descanso con el empate, nuevamente apareció el delantero belga, quien al minuto 45 sorprendió con una definición de taquito para darle la vuelta al marcador.

Hugo Cuypers, de taquito, consigue el segundo gol en el partido ante Xolos en el BBVA | MexSport

La ventaja regiomontana duró poco, pues al 48, Adonis Preciado apareció para marcar el 2-2 y devolverle la igualdad al encuentro. De esta manera, ambos equipos se fueron al descanso después de una primera mitad con cuatro anotaciones y constantes emociones.

Eléctrico cierre en la Sultana

Para el arranque del segundo tiempo, uno de los momentos que llamó la atención fue el ingreso de Gilberto Mora, quien recibió abucheos por parte de la afición de Rayados desde que pisó el terreno de juego del Gigante de Acero.

La respuesta de Monterrey llegó al minuto 57, cuando Lucas Ocampos se robó los reflectores con un auténtico golazo de chilena que hizo estallar las tribunas y puso nuevamente en ventaja a Rayados.

Pero la fiesta albiazul volvió a durar apenas unos instantes. Al 59, Adonis Preciado consiguió su doblete y marcó el 3-3 definitivo, dejando sin oportunidad de respuesta a los locales y sellando un empate con seis goles en el BBVA.

Lucas Ocampos conectando la chilena ante Xolos | MEXSPORT