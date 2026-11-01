El 10 de los Xolos recibió un mal trato por parte de la afición de La Pandilla

La afición de Rayados no recibió de la mejor manera a Gilberto Mora durante su visita al Estadio BBVA, luego de que el juvenil de Xolos fuera abucheado por los seguidores albiazules cuando ingresó de cambio para el arranque del segundo tiempo en el enfrentamiento entre Monterrey y Tijuana.

El futbolista mexicano saltó al terreno de juego en medio de un ambiente de tensión, pues el encuentro se encontraba empatado momentáneamente 2-2. Sin embargo, lejos de recibir aplausos, Mora escuchó una sonora rechifla desde las tribunas del Gigante de Acero.

La reacción de los aficionados regiomontanos llamó la atención debido a que el atacante es considerado una de las mayores promesas del futbol mexicano, además de ser uno de los jóvenes con mayor proyección en el balompié nacional.

Mora, quien ha comenzado a llamar la atención por sus actuaciones con el conjunto fronterizo, tuvo que afrontar un recibimiento hostil en una de las plazas más importantes de la Liga MX, en un partido donde los dos equipos buscaban quedarse con los tres puntos.

Los abucheos se hicieron presentes desde el momento en que el juvenil pisó el césped, dejando en evidencia que la afición albiazul no estaba dispuesta a darle una bienvenida amistosa durante su participación en el compromiso.

De esta manera, el futbolista de Xolos vivió un momento incómodo en su visita a Monterrey, donde su ingreso se convirtió en uno de los episodios llamativos del encuentro entre Rayados y Tijuana.