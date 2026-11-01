¡Noche de golazos! Así fueron las anotaciones de Ocampos de chilena y Cuypers de taquito ante Xolos

Noche de golazos en el Gigante de Acero de parte de Ocampos y Cuypers | MEXSPORT

Rayados y Tijuana protagonizaron un auténtico festival de anotaciones, con Lucas Ocampos y Hugo Cuypers como protagonistas de dos definiciones espectaculares en el encuentro

El Gigante de Acero fue escenario de dos auténticas obras de arte. Lucas Ocampos y Hugo Cuypers se robaron los reflectores en el duelo entre Rayados de Monterrey y Xolos de Tijuana, con dos anotaciones que levantaron a la afición de sus asientos: una chilena del argentino para colocar el 3-2 en el segundo tiempo y una espectacular definición de taquito del delantero.

La primera gran joya llegó sobre el cierre de la parte inicial, cuando Monterrey construyó una gran jugada colectiva por la banda. Después de una serie de toques dentro del área, Cuypers apareció para resolver con un recurso de lujo y mandar el balón al fondo de las redes y lograr su doblete de la noche, firmando el 2-1 que le daba la vuelta al marcador. Sin embargo, Xolos reaccionó y consiguió el empate 2-2 de parte de Adonis Presiado antes del descanso.

Rayados vs Xolos en el 'Gigante de Acero' | MexSport

Lucas Ocampos y una chilena espectacular para el 3-2

Ya en la segunda mitad, el espectáculo continuó y Lucas Ocampos se encargó de regalar otra anotación memorable. El argentino encontró el momento para conectar una chilena dentro del área y mandar el balón al fondo de las redes, colocando el 3-2 para Rayados y desatando la euforia en el Gigante de Acero.

La espectacular definición del atacante se sumó al repertorio de golazos de una noche en la que Monterrey encontró en sus individualidades la manera de hacer vibrar a su afición y de paso darle la vuelta al marcador ante los fronterizos.