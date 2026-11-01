'Loco' Abreu dirigiendo en el partido ante Monterrey en el 'Gigante de Acero' | I MexSport

El entrenador de los Xolos sabe que en un futuro podría cambiar de equipo con los de la Sultana

El técnico de Xolos de Tijuana, Sebastián Abreu, habló sobre su proceso para obtener la naturalización mexicana, su identificación con el conjunto fronterizo y la posibilidad de dirigir a Rayados en un futuro, reconociendo que siempre aspira a llegar a clubes con grandes exigencias.

Durante la conferencia de prensa tras el empate ante Monterrey, el estratega uruguayo reveló que no logró aprobar el examen de naturalización mexicana, aunque tomó la situación con humor y aseguró que ya solicitó una nueva cita para intentarlo nuevamente.

Le fue mal, pero vendrá una nueva oportunidad

Me fue de la chin….Pero no, no, así que reprobé. Ya estoy acostumbrado a reprobar el estudio, así que no me generó ningún impacto emocional, porque ya lo había vivido. Ahora pedimos una nueva cita y bueno, a esperar que la pregunta aleatoria me tenga un poquito más cerca del siglo XXI

Por otra parte, Abreu reconoció que cada vez se siente más identificado con Xolos, un equipo al que considera diferente por ser el único representante de Tijuana y por encontrarse alejado geográficamente del resto de los clubes de la Liga MX.

La verdad uno se va encariñando con el club, porque es un club atípico, en el sentido de que es el único equipo de la ciudad. Estamos alejados de todos, entonces nos queremos hacer muy fuertes. Te están valorando, porque te están respetando, porque todo lo que queremos los entrenadores es tiempo y espacio para poder desarrollarlo. Entonces, humildemente, hoy es un poco el reflejo de lo que el equipo demuestra y transmite

Sebastián Abreu dirige a sus Xolos ante Rayados en la Fecha 15 | Imago7

A Rayados no le diría que no

Finalmente, el nombre del estratega sudamericano también fue relacionado con Rayados, ante una posible oportunidad de dirigir al conjunto albiazul. Abreu no ocultó que le gustaría asumir un reto de esa magnitud, debido a las exigencias deportivas que representa una institución como Monterrey.

Sobre la posibilidad, claro, uno siempre aspira a poder dirigir este tipo de clubes, con esa exigencia de clasificar a Liguilla, ser campeón, ganar, jugar bien y gustar. Eso está en la mente de la posición de un entrenador. Si no, sería muy mediocre decirte: «No, prefiero una zona de confort y siempre igual». No tiene que ser así. Siempre hay que aspirar a crecer, como futbolista. Vas haciendo un recorrido, vas haciendo un camino, vas teniendo un crecimiento y, si lo haces bien, te valoran y te analizan con la posibilidad de poder estar dentro del perfil que ese tipo de clubes aspira, seguramente se va a dar

Sebastián Abreu platica con Unai Bilbao durante el partido ante Monterrey en la Jornada 15 | Imago7