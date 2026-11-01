¡Escándalo en el VAR! Denuncian presencia de personas ajenas durante el Rayados vs. Xolos

Rayados vs Xolos en el 'Gigante de Acero' | MexSport | Rayados vs Xolos en el 'Gigante de Acero' | MexSport

El empate 3-3 entre Monterrey y Tijuana quedó marcado por una denuncia sobre presuntas irregularidades dentro de la cabina del videoarbitraje

La polémica arbitral volvió a aparecer en la Liga MX. Después del empate 3-3 entre Rayados de Monterrey y Xolos de Tijuana, surgieron cuestionamientos sobre lo ocurrido en la sala del VAR, luego de que se señalara la presencia de personas ajenas al grupo de oficiales que deben operar durante los encuentros.

La denuncia fue realizada por el exárbitro Cantante Guerrero, quien a través de sus redes sociales compartió su inconformidad por una situación que consideró irregular. En su publicación, señaló que el AVAR y el observador del VAR intercambiaban puntos de vista con una persona ubicada detrás de ellos.

Cantante Guerrero cuestiona lo ocurrido en la sala VAR

El analista recordó que dentro del VOR únicamente deben permanecer el operador, el VAR, el AVAR y el observador, por lo que cuestionó la presencia de alguien más durante el encuentro entre regiomontanos y fronterizos.

“¡Escandaloso! No entiende Arbitraje MX que solo puede estar en el VOR (sala VAR) el operador, VAR, AVAR y el observador”, expresó en su publicación.

Además, pidió explicaciones a las autoridades del futbol mexicano y exigió mayor transparencia sobre el funcionamiento de esta área arbitral: “Pongan orden y sean transparentes”, concluyó.