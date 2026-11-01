Rayados dejó escapar puntos importantes en su compromiso ante Xolos de Tijuana, luego de empatar en el Estadio BBVA, resultado que dejó un sabor amargo en el cuerpo técnico encabezado por Matías Almeyda.
¡Partidazo en la Sultana! Rayados y Xolos se dan con todo rumbo a la Liguilla
Habló el auxiliar de Matías
En conferencia de prensa, Daniel Vega, auxiliar técnico del estratega argentino, reconoció que el equipo tenía como objetivo quedarse con la victoria, aunque destacó la capacidad de sus jugadores para reaccionar después de recibir el primer golpe del conjunto fronterizo.
Obviamente queríamos ganar el partido y nos vamos con un sabor un poquito amargo. Creo que los muchachos supieron ponerse en ventaja rápidamente. Después de ese primer golpe que sufrimos, supieron levantar el resultado y, bueno, un poco por virtud del rival y por algunos detalles, el rival nos golpeó. Pero, como lo dije la vez pasada, tenemos tres partidos más. Hay que pensar en lo que viene, corregir las cosas que se hicieron mal y tratar de no volver a repetirlas. Ahora hay que mirar hacia adelante. Tenemos un partido importante el fin de semana, pero nos quedamos con ese sabor amargo de no haber podido quedarnos con otros tres puntos
Buscarán la 'Fiesta Grande'
Pese al resultado, el cuerpo técnico albiazul mantiene la esperanza de conseguir un boleto a la Liguilla del Apertura 2026. Vega recordó que Monterrey todavía tiene tres encuentros por disputar y aseguró que el equipo continuará compitiendo hasta el final del campeonato.
Como tú dices, tenemos tres partidos más. Tenemos un partido más que algunos equipos y vamos a seguir dando pelea. Nosotros tenemos que intentar seguir mejorando en esos detalles que hoy nos llevaron a que nos empataran. Hay que seguir trabajando y, como decís, quedan tres partidos más. Tenemos que seguir trabajando y compitiendo como lo venimos haciendo. Al final del torneo veremos si pudimos clasificar o no, pero la idea sigue firme. Nosotros estamos firmes con nuestra idea y vamos a dar pelea hasta que termine el campeonato. Nos quedan tres finales más
De esta manera, Rayados buscará corregir los errores que le han costado puntos en las últimas jornadas y aprovechar sus tres compromisos restantes para mantenerse en la pelea por un lugar en la Fase Final del torneo.