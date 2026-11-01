Obviamente queríamos ganar el partido y nos vamos con un sabor un poquito amargo. Creo que los muchachos supieron ponerse en ventaja rápidamente. Después de ese primer golpe que sufrimos, supieron levantar el resultado y, bueno, un poco por virtud del rival y por algunos detalles, el rival nos golpeó. Pero, como lo dije la vez pasada, tenemos tres partidos más. Hay que pensar en lo que viene, corregir las cosas que se hicieron mal y tratar de no volver a repetirlas. Ahora hay que mirar hacia adelante. Tenemos un partido importante el fin de semana, pero nos quedamos con ese sabor amargo de no haber podido quedarnos con otros tres puntos