¡Contra el reloj! Nueve equipos de Liga MX están en riesgo de perder puntos por la Regla de Menores

Juárez, Toluca, Puebla, Cruz Azul, Santos, Querétaro, León, Tigres y Monterrey son los equipos que todavía no completan los minutos establecidos

A falta de dos jornadas para que concluya la fase regular del Apertura 2026, la mitad de los equipos de la Liga MX ya cumplió con la Regla de Menores, mientras que otros nueve todavía tienen minutos pendientes. Aunque algunos están muy cerca de alcanzar los 1,170 requeridos, hay clubes que tendrán que ajustar sus alineaciones con canteranos para evitar una sanción.

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Juárez, Toluca, Puebla, Cruz Azul, Santos, Querétaro, León, Tigres y Monterrey son los equipos que todavía no completan los minutos establecidos en el reglamento, que obliga a los clubes a darle participación a jugadores nacidos en 2004 o posteriores.

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Solo quedan dos jornadas

Cabe destacar que restan dos jornadas por disputarse, aunque Rayados y Gallos Blancos cuentan con un partido pendiente, por lo que tienen una oportunidad adicional para completar la cuota.

Entre los equipos que están más cerca de cumplir se encuentra Puebla, al que solamente le restan 96 minutos. Le siguen Cruz Azul, con 104; Juárez, con 117; Toluca, con 131; Santos, con 132; Querétaro, con 147, y León, con 149.

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En el otro extremo aparecen los dos equipos regiomontanos. Tigres es el que tiene más trabajo por delante, con 234 minutos pendientes, mientras que Monterrey necesita 266. Sin embargo, los Rayados cuentan con un encuentro más para alcanzar el objetivo.

Todos los clubes, a excepción de Tigres y Monterrey, podrían cumplir con la Regla de Menores en un solo partido, ya que el reglamento permite contabilizar hasta 225 minutos por encuentro.

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Las sanciones

En caso de que alguno de los equipos no consiga completar los 1,170 minutos al término del torneo, el Reglamento de Competencia de la Liga MX contempla dos sanciones:

* Pérdida de tres puntos: se le restarán tres unidades al club tanto en la Tabla General de Clasificación como en la Tabla de Cociente.