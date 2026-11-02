Gabriel Milito busca devolver a Chivas a la cima del futbol mexicano: el liderato está al alcance

Han pasado 15 años desde la última vez que el Rebaño finalizó en lo más alto de la clasificación

Chivas está ante una oportunidad importante para cerrar con broche de oro la Fase Regular del Apertura 2026. Bajo la dirección de Gabriel Milito, el conjunto rojiblanco ha logrado posicionarse entre los protagonistas del campeonato y ahora tiene en sus manos la posibilidad de finalizar en lo más alto de la clasificación.

El triunfo por 4-2 frente al Atlante en el Estadio AKRON representó un impulso importante para las aspiraciones del Guadalajara. Con esos tres puntos, el Rebaño llegó a 29 unidades y alcanzó al América en la clasificación, aunque la diferencia de goles mantiene a las Águilas en el primer puesto.

Podría interesarte Futbol Así marcha la Tabla General de la Liga MX hoy domingo 1 de noviembre

Con solamente dos jornadas por disputarse, el equipo de Milito sabe que no tiene margen para relajarse. Su siguiente compromiso será frente a León, el próximo domingo 8 de noviembre, en el Nou Camp, mientras que posteriormente recibirá a Cruz Azul, el domingo 22 de noviembre, en el Estadio AKRON.

El último encuentro podría adquirir tintes de final anticipada, pues La Máquina también pelea por los primeros lugares y buscará llegar a la última fecha con posibilidades de escalar posiciones. De esta manera, Chivas tendrá que afrontar un cierre exigente si pretende conservar sus aspiraciones de terminar como el mejor equipo del torneo.

Miguel Herrera y Gabriel Milito se saludan en el inicio del duelo entre Chivas y Atlante | Imago7

Más allá de la posición en la tabla, conseguir el liderato tendría un significado especial para la historia reciente del Guadalajara. Han pasado casi 15 años desde la última ocasión en que el Rebaño terminó una Fase Regular como líder general, algo que ocurrió en el Apertura 2011.

En aquella campaña, Chivas consiguió 30 puntos y concluyó por encima de Cruz Azul, que terminó con 29 unidades. El equipo comenzó el campeonato bajo la dirección de José Luis Real, pero Fernando Quirarte asumió posteriormente la responsabilidad del banquillo. A pesar de haber sido el mejor conjunto de la fase regular, los rojiblancos no pudieron trasladar ese rendimiento a la Liguilla y terminaron eliminados en Cuartos de Final frente a Querétaro.

Jugadores de Chivas en celebración en el Apertura 2011 de la Liga MX | MEXSPORT

Ahora, Gabriel Milito tiene la posibilidad de escribir un nuevo capítulo en la historia del club. El entrenador argentino ha apostado por construir un equipo competitivo, darle protagonismo a los jóvenes y establecer una identidad futbolística que ha permitido al Guadalajara mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

El desafío será mantener esa regularidad en los encuentros restantes. América y Cruz Azul todavía representan amenazas en la clasificación, por lo que cada punto será determinante para definir al líder del campeonato.

Chivas tiene la oportunidad de volver a la cima después de una larga espera. Dos partidos separan a Gabriel Milito de conseguir un objetivo que no solamente representaría un reconocimiento al trabajo realizado durante el torneo, sino también el regreso del Guadalajara a una posición que históricamente exige su grandeza.