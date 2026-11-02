El canterano rojiblanco firmó un doblete ante Atlante y registra cinco goles en el Apertura 2026

Santiago Sandoval está levantando la mano como uno de los juveniles con mayor proyección del futbol mexicano, debido a que el atacante de Chivas atraviesa un buen momento en el Apertura 2026 y su actuación más reciente ante Atlante, donde firmó un doblete en la goleada rojiblanca, volvió a poner los reflectores sobre su crecimiento.

El canterano del Guadalajara suma cinco anotaciones y una asistencia en 12 partidos disputados, con 783 minutos en el terreno de juego. Además, registra una calificación promedio de 7.35 en Sofascore, la más alta entre los cuatro jóvenes comparados, incluso por encima de Gilberto Mora.

El futbolista de Tijuana también acumula cinco goles y una asistencia, pero en nueve encuentros y 578 minutos. Su promedio es de 7.28, una cifra que confirma el buen rendimiento que está manteniendo durante el torneo.

La comparación también incluye a Armando González, quien registra cuatro goles y dos asistencias en 14 partidos y 682 minutos considerando sus distintas competiciones con Chivas y Olympiacos. Su calificación promedio es de 6.84; en el Apertura 2026, sus números corresponden a tres apariciones y 195 minutos; en la etapa que estuvo en el futbol mexicano.

Santiago Sandoval en celebración con Chivas | IMAGO 7

Por su parte, Hugo Camberos suma nueve partidos, 482 minutos, una asistencia y ningún gol en el actual certamen. Su valoración promedio es de 6.83.

El gran año que está teniendo Santiago Sandoval

El 2026 es un año de crecimiento para Santiago Sandoval, debido a que el juvenil de 19 años consiguió ganarse un lugar en el once titular de Chivas y fue una pieza importante en el camino del equipo hasta las Semifinales. Además, junto a Hugo Camberos, destacó con la Selección Mexicana Sub-20 y conquistó el Premundial de la categoría.

Santiago Sandoval festeja con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7

Su rendimiento también le abrió las puertas de la Selección Mexicana mayor, donde recibió un llamado durante la etapa de Rafa Márquez. A nivel de clubes, continúa sumando actuaciones destacadas y se mantiene como el goleador de Chivas este torneo, junto con Roberto Alvarado.

El interés por Sandoval tampoco es nuevo, debido a que en distintas etapas de su carrera despertó la atención de clubes del futbol europeo, por lo que su evolución comienza a generar expectativas más allá de Guadalajara.