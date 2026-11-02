¡De las críticas a los goles! Henry Martín vive un segundo aire con América y apunta a su mejor marca

Con su doblete ante Toluca, la Bomba llegó a 10 anotaciones e igualó su segundo mejor registro goleador en una fase regular

Antes de arrancar el torneo, muchos pedían su salida y cuestionaban su capacidad por la edad. Hoy, Henry Martín ha callado bocas de la única forma que sabe hacerlo: con goles.

Con su doblete ante Toluca, la Bomba llegó a 10 anotaciones e igualó su segundo mejor registro goleador en una fase regular, misma cifra que consiguió en el Apertura 2022.

Henry Martín marca el gol del empate ante el Toluca | MEXSPORT

En busca de superar la marca

Ahora, el capitán azulcrema tiene dos jornadas más por delante, ante Pumas y Tigres, para superar esa marca. Aunque todavía luce lejano alcanzar los 14 tantos que consiguió en el Clausura 2023 y que le permitieron conquistar el título de goleo individual.

Sin embargo, lo conseguido por Henry esta temporada tiene un mérito especial. El delantero yucateco ha vivido un calvario con las lesiones, que comenzaron a mermarlo desde el Clausura 2025 y lo llevaron a perderse gran parte del Apertura de ese mismo año y del Clausura 2026. Una situación que alimentó las críticas y provocó que muchos americanistas pidieran su salida.

Henry Martín salva al América y rescata el empate ante el Toluca | MEXSPORT

La competencia interna

Para este torneo, la directiva incluso incorporó competencia de peso con la llegada de un delantero de calidad como Miguel Borja. A pesar de ello, Martín no se rindió y respondió dentro de la cancha con goles. A estas alturas del campeonato, suma 10 anotaciones y tres asistencias, números que lo colocan como el segundo máximo goleador del torneo y el mexicano con más tantos.

Así, después de ocho años defendiendo los colores del América, Henry sigue demostrando que es una garantía en el ataque. A sus 33 años, ya firmó una de sus mejores campañas en Coapa y tiene la oportunidad de seguir aumentando sus números. En el Apertura 2022 marcó 13 goles, 10 en fase regular y tres en Liguilla, mientras que en el Clausura 2023 alcanzó las 14 anotaciones, todas durante la fase regular.