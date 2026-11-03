En la Liga MX lo tienen claro: nada que perseguir en el caso de Ícaro y la doble numeración de dorsales en distintas categorías

El organismo considera que no se infringió el reglamento, pues el cambio de número del futbolista respondió a los requisitos de registro de la categoría Sub 21 y a la intención de evitar que permaneciera seis meses sin actividad

Al interior de la Liga MX tienen claro que no existe violación alguna al reglamento, luego de que esta mañana se desatara la controversia en torno al jugador Ícaro Geovane Da Conceição, quien utilizó dos números (27 y 217) en la actual temporada del balompié nacional.

Nuestro colaborador, Alberto Bernard, destacó el artículo 60 del Reglamento de Competencia de la Liga MX, en el cual se establece que ningún jugador puede participar en el torneo o en cualquiera de sus categorías con dos números diferentes. «¿Dónde viene el error? Que al darlo de baja por el cupo de extranjeros, lo volvieron a dar de alta con otro número», explicó.

La Liga MX explica por qué Ícaro utilizó dos dorsales

Ícaro en celebración con América en la Liga MX | IMAGO 7

Sin embargo, una fuente al interior de la organización precisó que el Reglamento de la Sub 21 especifica los rangos de numeración permitidos para registrarse en dicha categoría; el movimiento se realizó porque al futbolista se le dio de baja del primer equipo y se le inscribió en esa división para liberar una plaza.

Asimismo, explicaron que en el momento en que Cáceres sale del América, el club le activa el carnet único para que pueda alternar entre ambas plantillas.

Ícaro Geovane pelea una pelota en el juego ante Cruz Azul | Mexsport

La justificación para autorizar el cambio de dorsal radica en permitir su registro en la Sub 21, donde contar con esa numeración específica es un requisito indispensable.

La otra alternativa era que la Liga negara la autorización y que Ícaro dejara de jugar seis meses, escenario que carecía de sentido. Por ello, el organismo avaló la solicitud, amparado en las facultades extraordinarias que contempla el propio reglamento de la Liga MX.

¿Por qué el organismo considera que no hubo una infracción?

En el caso de Ícaro, estuvo registrado con el número 27 durante las primeras seis jornadas de la Primera División, mientras que en la Sub 21 apareció con el 217, situación que en apariencia contravenía la norma.

Ícaro Geovane ataca a un jugador de Puebla para robar el balón | Mexsport

No obstante, la postura de la Liga MX es que cuenta con la facultad reglamentaria para autorizarlo, y la justificación técnica es que se ejecutó para acatar la normativa de la Sub 21. De no haberse modificado el dorsal, no habría podido registrarse, y el objetivo primordial era evitar la inactividad del futbolista.