A dos jornadas de terminar la fase regular, los tres grandes del futbol mexicano pelean por el primer lugar; América tiene ventaja por diferencia de goles

América, Cruz Azul y Chivas pelean por el liderato general a dos jornadas de concluir la temporada regular. Todo apunta a que el primer lugar se definirá hasta la última fecha, pero ¿qué camino tendrá que recorrer cada equipo?

El América complicó su liderato

Las Águilas no aprovecharon los tres encuentros consecutivos que disputaron en casa y ahora dependen de sí mismos para mantenerse en la cima, pues cuentan con la mejor diferencia de goles. Sin embargo, tendrán que cerrar el torneo con dos complicadas visitas.

Primero viajarán a CU para enfrentarse a unos Pumas que buscan asegurar su boleto a la Liguilla y que representan un verdadero peligro para los dirigidos por Guillermo Almada. Después, cerrarán en el Estadio Universitario ante Tigres, un equipo que ya está eliminado, pero que podría buscar hacerle una travesura a uno de sus máximos rivales de los últimos años.

América vs Toluca Apertura 2026 | IMAGO7

Más que tres puntos en juego

Por su parte, Chivas y Cruz Azul podrían definir sus posiciones en la última jornada, cuando se enfrenten en Guadalajara. Ambos tienen posibilidades de pelear por el liderato, aunque primero deberán conseguir un resultado positivo en sus respectivos compromisos como visitantes.

Jugadores de Chivas festejan el doblete de Santiago Sandoval ante Atlante | MEXSPORT

La Máquina se medirá este sábado ante Tigres en la Sultana del Norte, mientras que el Rebaño viajará al Bajío para visitar a León, equipo que por ahora se encuentra en zona de clasificación y que no estará dispuesto a regalar puntos.

De esta manera, el cierre del Apertura 2026 promete emociones hasta el último momento, con los tres equipos más populares del país en plena disputa por el liderato general. La pelea está abierta y cualquier tropiezo podría cambiar por completo el panorama de cara a la Liguilla.