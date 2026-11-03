El defensor central de las Águilas considera que no pesa la casa de su máximo rival: Chivas

La rivalidad con los máximos contricantes de América se entienden más para un canterano. En este caso, Ramón Juárez, sin problema alguno, ha hablado acerca de la casa de las Chivas, el Estadio Akron, asegurando que no cuenta con un ambiente poderoso cuando el Rebaño recibe a cualquier rival.

Además de esto, el 29 azulcrema no dejó pasar la oportunidad de recordar las veces que ellos "han silenciado" a los fans rojiblancos, debido a las victorias que han tenido en Clásicos Nacionales.

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Un estadio desangelado

Como un invitado reciente del Podcast de Padilla, Ramón Juárez declaró algunas cosas importantes para seguir incrementando la rivalidad ante las Chivas, pues fue muy claro en una de sus respuestas asegurando que el Estadio Akron no cuenta con un buen ambiente en sus duelos con el Rebaño Sagrado como local.

Lo voy a decir y no es porque sean las Chivas para que no vayan a decir que le voy al América, pero a mí se me hace que le falta ambiente al estadio de Chivas

Luego de esta ya de por sí contundente declaración, Ramón soltó otro comentario que si no se había enojado algún fanático rojiblanco, esto lo pudo hacer sin problema alguno: "No sé si es eso o porque a veces nos ha tocado ir y silenciamos el estadio", riendo fuerte e inmediatamente tras mencionar esto.

América y Chivas llegan empatados a la recta final del Apertura 2026

América y Chivas protagonizan una intensa disputa por el liderato del Apertura 2026, luego de que ambos equipos alcanzaran los 29 puntos tras 15 jornadas disputadas. Las Águilas ocupan la primera posición gracias a su diferencia de goles de +15, mientras que el Rebaño Sagrado aparece en el segundo puesto con +11, por lo que únicamente cuatro goles de diferencia separan a los dos máximos rivales del futbol mexicano.

La igualdad en la clasificación se produjo después de los resultados de la Jornada 15, en la que América empató 2-2 frente a Toluca, mientras que Guadalajara goleó 4-2 al Atlante. Con estos marcadores, ambos conjuntos mantuvieron su lucha por la cima de la tabla general, en un cierre de torneo que podría definir cuál de los dos llega mejor posicionado a la Liguilla.

Estadio Akron listo para recibir el Chivas vs. Atlante | MEXSPORT