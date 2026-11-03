Pumas se siente más cómodo de visita: cuatro victorias fuera de casa contra uno en CU

El conjunto felino tiene un registro negativo de local

Pumas tiene dos últimos partidos en el torneo, que serán claves para aspirar a la clasificación a la Liguilla, y una de las ventajas será la localía, aunque la estadística de este semestre no favorece al club en casa, al solo registrar un triunfo.

¿Cuál es el balance de Pumas de visitante?

La estadística marca que a Pumas le va mejor de visita en este semestre, con cuatro triunfos conseguidos: ante Toluca, Juárez, Atlante y Puebla, además de un empate frente al Atlas.

En el Estadio Olímpico Universitario, Pumas únicamente sacó el triunfo contra León, con un 3-1. Son cuatro empates (Querétaro, Necaxa, Cruz Azul y Tigres), mientras dos son derrotas (Pachuca y Atlético de San Luis).

Es momento para Esteban Solari y su plantilla para que aprovechen el apoyo de su gente y llevarse los puntos necesarios para lograr el objetivo. América y Rayados son los últimos dos rivales en este semestre, duelos de alto grado de dificultad.

Esteban Solari, entrenador de Pumas | IMAGO7

¿Pumas puede clasificar a Liguilla?

Con 20 puntos, Pumas aspira todavía a los últimos boletos de Liguilla, pero su margen ya es muy corto y tiene prohibido perder en estas dos fechas. Si quiere competir, necesita por lo menos 24 unidades.

No es garantía que Universidad Nacional logre el objetivo, pero la esperanza sigue viva, con la esperanza de que también los resultados externos favorezcan al panorama en el cierre del torneo regular.