Hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna plática adicional con el representante del futbolista

​La siguiente semana será crucial en las negociaciones para que Robert Morales se mantenga con los Pumas, de acuerdo con fuentes consultadas por RÉCORD que están al tanto del proceso.

¿Qué sucede?

​En el Club Universidad aseveran que «todo sigue igual», es decir, hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna plática adicional con el representante del futbolista, Elvio Rojas. Si bien la intención es adquirir su carta, hoy no es un hecho que vayan a avanzar de inmediato con la operación.

​Este medio también pudo contactar a personas allegadas al delantero paraguayo, quienes confirmaron la versión de la directiva auriazul respecto a que no hay «nada» nuevo: se pactó una reunión para la próxima semana y, a partir de ese diálogo, se definirá si los universitarios adquieren o no al jugador.

Robert Morales abre el marcador para Pumas ante Tigres en Ciudad Universitaria | MEXSPORT

​El panorama luce favorable para que los auriazules concreten la compra definitiva de Morales, pues existe una excelente relación entre ambas directivas. Sin embargo, resta sentarse a platicar con Rojas, quien por ahora no se encuentra en la Ciudad de México.

​Robert juega a préstamo por un año, gracias a un acuerdo pactado a inicios de 2026 con el Deportivo Toluca.

Robert Morales en celebración con Pumas | IMAGO 7

El máximo anotador de Pumas en el CL2026

​En el Clausura 2026 fue el máximo anotador de Pumas con 9 goles, guiando al equipo hasta la final. En la actualidad se mantiene como titular indiscutible, completando prácticamente los 90 minutos de cada jornada en el eje del ataque. Acumula 14 goles en 39 compromisos vistiendo la camiseta universitaria.

​Su regularidad le ha permitido mantenerse en el radar de la Selección de Paraguay durante las convocatorias internacionales de 2026.