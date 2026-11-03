¿JJ Macías jugará contra América? El delantero se reintegra con el primer equipo de a poco

Al atacante de Pumas todavía no está al 100 por ciento para jugar este fin de semana

Llegó el mes clave para José Juan Macías, en el que está programado que pueda estar disponible para volver a las canchas. A pesar de que el delantero mexicano ya se reintegró poco a poco con el primer equipo, RÉCORD pudo saber que tiene pocas posibilidades de tener minutos ante América este sábado.

¿Jugará Macías contra América?

Macías ya pudo tener algunas actividades en el entrenamiento con el primer equipo, pero todavía no al 100 por ciento, y con pocos días restantes para que se dispute el Clásico Capitalino, luce difícil que el delantero esté al ritmo para tener minutos.

Además, es importante destacar que regresa de una rotura de ligamentos, que se suma a una larga lista de lesiones que han atormentado al jugador, por lo que su vuelta a las canchas será con los cuidados necesarios.

José Juan Macías festeja un gol con Pumas | IMAGO 7

Esteban Solari contará con sus dos delanteros titulares, Juninho y Robert Morales, quienes han respondido de buena manera en sus oportunidades, pero la próxima integración de Macías resultará significativa para Pumas, al tener otra variante en el ataque.

La Fecha FIFA beneficiará a Macías

La Fecha FIFA, que inicia la próxima semana, le dará tiempo a JJ Macías de ponerse a punto para estar disponible en la última jornada del torneo, en el que Pumas necesita un resultado positivo para aspirar a la Liguilla.

El Tano Solari y su cuerpo técnico tendrán que evaluar el progreso de su delantero, especialmente por la exigencia física que representarán estos dos últimos encuentros. Por lo pronto, Macías ya se reintegra gradualmente con la plantilla, pero con pocas posibilidades de regresar este fin de semana.

José Juan Macías con Pumas en la Liga MX | IMAGO 7