Jugadores de Pumas durante un partido de la Liga MX | IMAGO 7

Además de enfocarse en sus respectivos encuentros, el conjunto auriazul tendrá que seguir de cerca lo que hagan sus contrincantes

El margen es cada vez menor, Pumas necesita sacar resultados positivos en sus dos últimos encuentros ante América y Monterrey en Ciudad Universitaria, pero además, sus rivales tienen que perder puntos para que los del Pedregal tengan más posibilidades de entrar a la Liguilla.

¿Quiénes son los rivales directos de Pumas para Liguilla?

Rayados, Santos, León y Xolos son sus rivales directos para las últimas plazas para acceder a la Fase Final, por lo que desde el Pedregal esperan que dichos clubes dejen puntos en el camino, además de no perder contra América.

Rayados, que se ubica en noveno puesto con 21 puntos, se enfrentará a Toluca en el Nemesio Diez, un duelo complicado para los regiomontanos, pero su ventaja es que tienen un partido pendiente, por lo que todavía hay margen para evitar la eliminación.

Juninho con Pumas | IMAGO7

Por su parte, Santos, en octava posición con 22 unidades, visitará a Atlante, un equipo que ya no aspira a clasificar a la Fase Final, por lo que la expectativa es que los de la Comarca se lleven los tres puntos, aunque un posible empate o victoria de los Potros beneficiarán ampliamente a Pumas.

León es, probablemente, el equipo que más difícil tendrá su jornada, al recibir a Chivas, que busca el liderato de la tabla, con resultados que confirman el buen momento que atraviesan los dirigidos por Gabriel Milito. Los del Bajío registran 22 puntos que los coloca en séptimo lugar.

Pumas tras ganar en Puebla | IMAGO7

Por último, Tijuana es el mejor ubicado, en sexta posición con 22 puntos. Su siguiente rival es Necaxa, y el último es Atlante, por lo que Xolos aspira a acceder a la Fase Final con un calendario un poco más tranquilo.