¡Buenas noticias en Coapa! Alejandro Zendejas se perfila para volver a la actividad con América

El atacante estaría listo para el partido del próximo domingo contra Pumas en el Estadio Olímpico Universitario

América recupera una pieza clave para enfrentar a Pumas. Este martes, Alejandro Zendejas se reincorporó a los entrenamientos al parejo de sus compañeros y todo apunta a que estará disponible para Guillermo Almada de cara al Clásico Capitalino.

Fuentes informaron a RÉCORD que el ‘10’ de las Águilas ya trabajó al mismo ritmo que el resto del equipo. Luego de recibir descanso este lunes, el conjunto azulcrema regresó a Coapa para comenzar su preparación rumbo al partido de este sábado ante los universitarios.

La reincorporación de Zendejas representa una buena noticia para el cuerpo técnico, pues el atacante se había perdido los últimos tres encuentros tras salir lesionado ante Atlas por molestias musculares en el abductor.

Alejandro Zendejas, jugador del América, en partido ante Atlas | MEXSPORT

De esta manera, Guillermo Almada podría recuperar a uno de sus hombres más importantes para el duelo ante Pumas, en el que América pondrá en juego el liderato general, mientras que los universitarios buscarán sumar puntos para asegurar su lugar en la Liguilla.

Brian Rodríguez, en duda

No todas son buenas noticias en Coapa. Brian Rodríguez continúa bajo observación luego de las molestias que presentó previo al partido ante Toluca.

Alejandro Zendejas previo a un partido de América en la Liga MX | IMAGO 7

El uruguayo estaba considerado para arrancar como titular frente a los Diablos Rojos; sin embargo, durante el calentamiento sintió molestias, por lo que el cuerpo técnico decidió descartarlo de último momento e incluso dejarlo fuera de la banca para evitar agravar su lesión.

Ahora, el ‘Rayito’ será valorado día a día para determinar su evolución y conocer si podrá estar disponible ante Pumas. Almada no tiene intención de arriesgarlo, especialmente con la Liguilla cada vez más cerca.