Hugo Cuypers tras marcar el gol de la victoria de Monterrey ante Nashville | MEXSPORT

El delantero de Monterrey resaltó la polémica que surgió en redes sociales

Hugo Cuypers rompió el silencio sobre la polémica que surgió a través de redes sociales en donde supuestamente Lucas Ocampos no le pasaba el balón. El belga desmintió las versiones y destacó que el ánimo se encuentra bien en la plantilla.

¿Qué dijo Cuypers?

"Para mí eso (que Ocampos no le quiere pasar el balón) no es la verdad y puedes creerme que el ánimo en el equipo está muy bien”, destacó el delantero ante los medios de comunicación.

Cuypers fue contundente en afirmar que no hay mala intención: “Sí fallamos algunas veces en el último pase para generar mejores oportunidades, pero estoy seguro de que no es una cosa de egoísmo o alguna cosa"

Hugo Cuypers tras anotar con Monterrey | MEXSPORT

Asimismo destacó la controversia sobre el penal ante Tijuana: “Estaba claro desde antes del partido que yo sería el encargado de cobrarlo. Lucas simplemente se acercó para darme el balón.

“Todo estaba hablado y no hubo ningún problema. Todos sabían desde el principio que yo sería quien cobraría el penalti”, catapultó el exjugador del Chicago Fire sobre ese tiro desde los once pasos.

"Nunca es demasiado. Quiero hacer goles cada partido, claro, y cuando hago dos, quiero hacer tres. Es una característica mía siempre quiero más.. Es la razón porque hago la carrera que hago y nunca va a ser bastante”, dijo ante los medios.

Hugo Cuypers festeja gol vía penal en el duelo de Rayados ante Xolos de Tijuana de la Fecha 15 | MexSport

Los halagos para Matías Jesús Almeyda

Hugo Cuypers también habló maravillas del DT de Rayados: “Matías es la persona más importante para transmitir los valores de un grupo, así como la intensidad y la pasión que nosotros tenemos como jugadores. Para mí es el mejor grupo.

“La manera en que vivimos todos juntos es muy buena. No tenemos grupos separados dentro del grupo y cada entrenamiento tiene mucha intensidad y competitividad. Considero que son valores que nos van a ayudar a mejorar”, destacó.