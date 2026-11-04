Almeyda exhibe a sus jugadores: "Están parados ahí como si fuera un bar"

El DT de Monterrey explota con sus jugadores antes de las actividades de preparación para su próximo duelo

La tensión se hizo presente en el entorno de Rayados previo a uno de sus entrenamientos, luego de que Matías Almeyda fuera captado lanzando un fuerte mensaje a sus jugadores, en el que expresó su inconformidad por algunas actitudes dentro del grupo y puso en duda la confianza que tiene en ciertas cosas, sin mencionar a algún futbolista.

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“Están parados ahí como si fuera un bar, no tengo nada con eso. Me va demostrando al tiempo que no puedo confiar, empiezo a dudar de cada uno de los que está”, expresó Almeyda.

El técnico también señaló que algunos jugadores podrían estar acostumbrándose a la situación que viven dentro de la institución, por lo que les pidió cambiar esa mentalidad y entender la responsabilidad que implica representar al Monterrey.

Matías Almeyda observa a sus Rayados con una terrible lluvia en el campo | MexSport

“Saben que pasa?, normalizan estar acá… Hay cuatro puertas. Cuando son un candado cerrado no pasa. Si lo demuestran ahora, ojála no sea demasiado tarde”, agregó.

Las declaraciones de Almeyda reflejan un llamado de atención hacia el plantel albiazul, en un momento en el que el entrenador busca mayor compromiso, unión y respuesta de sus futbolistas.