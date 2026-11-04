El atacante de las Águilas no tendría actividad este fin de semana debido a una lesión en el cuádriceps

Empiezan los problemas para el Club América. A unos días de disputar el duelo correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026 ante Pumas UNAM, una de las piezas clave del equipo de Guillermo Almada, Brian Rodríguez, estaría fuera del encuentro debido a una lesión en el cuádriceps, misma que lo dejaría sin actividad de dos a tres semanas.

¿Qué le pasó a Brian?

Con información de León Lecanda, el charrúa no se encuentra al 100%, por lo que requiere rehabilitación para tratar su lesión, la cual podría dejar al ‘Rayo’ hasta tres semanas fuera de las canchas. Esto lo dejaría sin posibilidades de disputar el encuentro ante Pumas, un duelo clave no solo por la historia entre ambos clubes, sino también por la disputa en la parte alta de la tabla entre América, Chivas y Cruz Azul.

Así fue la acción de Alejandro Gómez sobre Brian Rodríguez | MEXSPORT

Brian Rodríguez se perderá el Clásico ante Pumas por una lesión en el cuádriceps que requiere de dos a tres semanas de rehabilitación. ‘Ratito’ seguramente se perderá también la Fecha FIFA con Uruguay y se espera que esté recuperado ante Tigres (J17), o bien para la Liguilla a fines de noviembre”, escribió Lecanda en sus redes sociales.

Si bien el América no ha confirmado nada sobre esta situación, de ser correcta la información, el atacante también diría adiós a una nueva Fecha FIFA con su selección. Además, su recuperación dejaría en el aire su disponibilidad para el cierre de la fase regular, con el ataque por izquierda vacante para la Jornada 16 y quizá también para la 17.

Brian Rodríguez agradeciendo el apoyo de la afición de América | MEXSPORT

¿Cómo le ha ido a Brian en el Apertura 2026?

Tal y como ha acostumbrado a los seguidores azulcremas en los últimos torneos, Brian se convirtió en uno de los referentes del ataque, encontrando su mejor versión a raíz de su participación con Uruguay en la Copa del Mundo 2026.

Desafortunadamente, si bien Brian es un recurrente en el cuadro inicial de Guillermo Almada, sus participaciones de gol han ido a la baja en las últimas fechas. En el actual torneo, el ‘Rayito’ suma un total de cinco goles y tres asistencias, con sus últimas contribuciones en el duelo de la Jornada 13 ante los Rojinegros del Atlas.

Ahora, con la información que ha surgido en torno al futbolista y su ausencia ante los Diablos Rojos del Toluca, es prácticamente un hecho que el americanismo no contará con su extremo por izquierda hasta la fiesta grande del futbol mexicano, lo que representa una baja importante de cara a uno de los partidos más relevantes del torneo para el Club América.