“Dejen el ego a un lado”: el potente mensaje de Gudiño en el vestidor de Cruz Azul

La competencia por la titularidad en Cruz Azul está presente, pero hay algo que está por encima de cualquier individualidad: el equipo

Así lo dejó claro Andrés Gudiño, quien antes del partido frente a León compartió un contundente mensaje en el vestidor, donde pidió dejar el ego a un lado y priorizar el objetivo colectivo, incluso felicitó a Kevin Mier por regresar a la titularidad ante La Fiera.

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En un momento que quedó registrado en el programa El Color es Azul, publicado en el canal oficial de YouTube de Cruz Azul, el guardameta tomó la palabra frente a sus compañeros para recordarles que, más allá de quién esté dentro del terreno de juego, en la banca o incluso en la grada, todos deben remar hacia la misma dirección.

“Hoy el mensaje es claro, métanselo en la cabeza, dejar el ego a un lado, hoy el ego no entra en este vestidor, no importa quién juegue, quién está en la banca, no importa quién esté en la grada, hoy todos en la misma sinergia”, expresó Gudiño.

Uno de los momentos más significativos de su discurso llegó cuando se dirigió directamente a Kevin Mier, quien fue elegido para defender el arco celeste frente a León.

“Kevin, me da mucho gusto que hoy empieces, que seas titular, confío en ti y todo el equipo confía en ti”, añadió el arquero mexicano.

Andrés Gudiño y Luis Fuente, de Cruz Azul y Atlante | IMAGO7

El mensaje de Gudiño también dejó ver la unión que existe dentro del vestidor celeste, donde la competencia interna no está peleada con el compañerismo.