Angel Correa y Jeremy Márquez peleando por el balón en un Tigres vs Cruz Azul | IMAGO7

El duelo en el Estadio Universitario se empalmará con el partido entre Toluca y Monterrey

La Liga MX anunció un cambio drástico para lo que será su penúltima jornada de la temporada regular. A través de un comunicado en redes sociales la liga reveló que el partido entre Cruz Azul y Tigres en el Estadio Universitario se disputará dos horas más tarde de lo previsto

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Con la lucha por puestos de liguilla, así como por el liderato, la Liga decidió cambiar el horario de inicio del partido entre cementeros y felinos. En el calendario oficial de la Liga MX, el pitazo inicial estaba programado para las 17:00 horas (tiempo local), sin embargo, ahora se disputará hasta las 19:00 horas, coincidiendo con otro juego.

Al cambiar de horario, el lugar de competir por el rating con el partido entre Atlas y Pachuca, ahora TV Azteca deberá competir con Televisa pues, también a las 19:00 horas se jugará el Monterrey Toluca, un partido con muchas implicaciones por la Liguilla.

Nico Ibáñez en el Cruz Azul vs Tigres l IMAGO7

Juegos de antesala del Clásico Capitalino

Tras el cambio de horario, además de competir por rating, los encuentros que se llevarán a cabo entre 19 y 21 horas, servirán como antesala para el partido más atractivo de la Jornada, el Clásico Capitalino entre Pumas y América.

De acuerdo con algunos reportes, existía la posibilidad de que el juego entre Tigres y Cruz Azul se cambiara para competir con el Clásico Capitalino, sin embargo, sólo se recorrió dos horas para disputarse previo al duelo en la Ciudad de México.

América vs Pumas en 4tos de Final | MEXSPORT

¿Qué se juegan en el Cruz Azul vs Tigres?

Más allá de la rivalidad entre Tigres y Cruz Azul de las últimas temporadas, el partido tiene serias implicaciones de cara a la Liguilla pues, la Máquina actualmente marcha segundo en la clasificatoria, empatado con América en puntos. El cuadro cementero buscará la victoria para poder soñar con el liderato de liga.