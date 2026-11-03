El estratega portugués no dirigía desde su salida de los Bravos en la Liga MX hace un par de meses

Con el objetivo de salir de zona de descenso, Cercle Brugge destituyó como director técnico, Lars Friis, quien asumió el cargo apenas en marzo de este año. Su lugar lo ocupará Pedro Caixinha, viejo conocido de la Liga MX.

"Tras diez jornadas, se evaluó a fondo la situación deportiva. Con seis puntos de 30 posibles, el total de puntos sigue por debajo de las expectativas. Cercle agradece a Lars sus esfuerzos durante los últimos meses y le desea todo lo mejor para el futuro", se lee en el comunicado.

Caixinha llega al equipo belga tras su salida de FC Juárez en agosto de este mismo año. Según la información de Cercle, firmó contrato hasta junio de 2027, con la opción a extender su vínculo hasta una temporada más, dependiendo de sus resultados.

¿Desde cuándo no dirigía Caixinha?

Fue el 1° de agosto de este año el último partido del portugués en un banquillo de futbol profesional. En aquella ocasión, los Bravos cayeron 1-5 ante Pumas en la Jornada 3 del Apertura 2026 y fue la tercera derrota al hilo, por lo que la directiva decidió destituirlo.

Pedro Caixinha en su primer entrenamiento con Cercle Brugge | X: @cercleofficial

Fue el tercer equipo para Caixinha en México, donde dirigió dos veces a Santos Laguna y una a Cruz Azul. En su primera etapa con los de Torreón fue campeón de la Copa MX en el Apertura 2014 y se coronó en la liga en el Clausura 2015; con la Máquina solo gano la copa en el Apertura 2018.

Ahora tendrá el desafío de sacar a Cercle Brugge del fondo de la clasificación, con el apoyo de sus asistentes Pedro Malta y Guilherme Gomes. "Esperamos que Pedro tenga un impacto positivo en el equipo a corto plazo y nos ayude a revertir la situación deportiva actual".

Pedro Caixinha durante su etapa con FC Juárez en la Liga MX | IMAGO 7

"Asimismo, creemos que a largo plazo puede contribuir a la estabilidad y al desarrollo del Cercle", declaró Luciano Murchio, mexicano exintegrante de América y actual director deportivo del club belga, que presentará de forma oficial a Caixinha a finales de la semana.

¿Cuándo será el debut de Caixinha con Cercle?

El portugués ya dirigió este martes 3 de noviembre su primer entrenamiento con su nuevo equipo. Su presentación en campo será este sábado 7 a las 13:45 horas (tiempo del centro de México), cuando Cercle Brugge visite a RAAL La Louvière en la Jornada 11 de la Belgian Pro League.