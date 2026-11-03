¡Emotivo adiós! Así fue la despedida de la afición de Tenerife a Jesús de Miguel Alameda

Aficionados de Tenerife colocan un altar en las instalaciones del club por la muerte de Jesús de Miguel Alameda | AFP

Los seguidores del club blanquiazul llevaron flores, banderas y mensajes de cariño al fallecido futbolista

Construido el 25 de julio de 1925, el Estadio Heliodoro Rodríguez López ha sufrido cuatro modificaciones grandes desde su origen. Sin embargo, el cambio de mayor impacto lo vivió este día a las afueras, donde una multitud de aficionados de Tenerife se presentaron para realizar un homenaje al fallecido Jesús de Miguel Alameda.

La trágica muerte del delantero, luego de un fuerte choque con Jesús Owana, portero de Andorra, ha tenido un fuerte impacto a nivel internacional. Sin embargo, en ninguna parte del mundo se ha vivido de forma tan dolorosa como en el barrio de Santa Cruz de Tenerife, donde los seguidores del club se reunieron en la Puerta 9, en honor al dorsal del jugador.

Así es el homenaje de la afición a Jesús de Miguel Alameda

Desde las primeras horas, luego de confirmarse la muerte este martes 3 de noviembre, decenas de seguidores tinerfeñistas se desplazaron hasta los alrededores del inmueble. El dolor y la memoria hacia el futbolista se ha concentrado en flores, cartas y jerseys blanquiazules que los aficionados han depositado.

De igual forma, cientos de velas se encendieron para recordar al atacante, a quien familias enteras han rendido tributo. Algunos de los asistentes no han podido contener las lágrimas en los ojos por el recuerdo de un jugador que tuvo un papel importante en el último ascenso del jugador.



Una aficionada coloca una imagen de Jesús de Miguel Alameda afuera del Estadio Heliodoro Rodríguez López | AFP

Ante las extensas muestras de cariño y pésame, el Tenerife habilitó un espacio de condolencias oficial para que los seguidores puedan expresar su pésame a la familia y allegados del deportista. Por ahora, la directiva no ha confirmado cuáles serán los homenajes formales en nombre de Jesús de Miguel, pero ya está trabajando en la planeación.

Se guardará un minuto de silencio

Además del espacio para colocar la pequeña ofrenda, en la cual también colocaron una manta con el mensaje de "Eterno" y un dibujo de Jesús de Miguel, se hizo una pequeña ceremonia improvisada encabezada por la directiva, que se rindió en aplausos. Además, a las 18:00 horas locales (12:00 horas de México) se guardará un minuto de silencio.