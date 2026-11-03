El futbolista falleció este lunes como consecuencia de un choque el fin de semana contra el portero Jesús Owana

Hasta hace poco, Jesús de Miguel Alameda era un nombre poco relevante a nivel internacional. Hoy, es la persona de la cual todos hablan tras confirmarse su fallecimiento a raíz de un fuerte choque contra Jesús Owana en el partido de Tenerife contra Andorra en la Segunda División de España.

La noticia no ha tardado en hacerse viral y ahora el nombre de Jesús de Miquel puede leerse en todos los portales y todas las redes sociales, en las cuales se habla mucho de lo triste de su fallecimiento y de la investigación judicial que comenzó de oficio por su muerte. Sin embargo, el futbolista de 30 años fue mucho más que una tendencia del momento.

¿Quién fue Jesús de Miquel?

Originario de Fuenlabrada en la Comunidad de Madrid, nunca ocultó en sus redes sociales su fanatismo por el Real Madrid, pero el destino lo llevó por otro camino lejos de la Casa Blanca. Su trayectoria puede no considerarse entre las más destacadas, pero sí como un ejemplo de la perseverancia de alguien que quiere cumplir el sueño de ser futbolista.

Se formó en el Lugo Fuenlabrada y en la cantera del Leganés, donde subió a la filial en Tercera División en 2015. Tres años más tarde, pisó por primera vez el Heliodoro Rodríguez López, pero como rival, cuando con Internacional de Madrid jugó la final de promoción contra Tenerife B.

Equipo de Internacional de Madrid, en el cual Jesús de Miguel Alameda logró un ascenso ante Tenerife | X: @InterdeMadrid

Con el empate 1-1 en el global, el club madrileño por primera vez en su historia ascendió a Segunda B y 'Demi', como conocían a Jesús de Miguel, fue titular en ambos partidos. Tras ello vinieron más equipos de categorías menores: el Fuenlabrada, el Unión Adarve, el Navalcarnero y el Unionistas de Salamanca, con el cual marcó 12 goles en la Temporada 2021-22.

Como su mejor registro hasta el momento, se le abrieron las puertas del Castellón en enero de 2023. Terminó esa temporada con 16 goles y seis asistencias en 38 partidos, como el máximo anotador del Grupo II de Primera Federación y con un papel clave para lograr el ascenso a Segunda.

Aficionados de Tenerife colocan un altar en las instalaciones del club por la muerte de Jesús de Miguel Alameda | AFP

Sin embargo, su rendimiento vino a menos con solo tres goles en 35 partidos de la siguiente campaña y en julio de 2025 llegó a Tenerife en la Primera Federación, con el cual firmó hasta 2028. Con seis goles en las cinco primeras fechas encontró un nuevo aire y finalizó con 11 goles en 29 partidos, para lograr el regreso a Segunda.

Fue el tercer ascenso de su carrera, aunque una pubalgia le impidió disfrutarlo como merecía. Apenas el verano pasado se recuperó, pero en medio de rumores sobre un posible traspaso, incluso con rumores sobre ofertas en Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca. Al final, se quedó en Tenerife, donde una multitud de aficionados le han rendido homenaje.