UEFA se une a las condolencias por fallecimiento de jugador de Tenerife: ¿Qué pasará con los partidos de la Champions League?

El organismo rector del futbol europeo mandó un mensaje para el club español y los seres queridos de Jesús de Miguel Alameda

El futbol internacional amaneció con la lamentable noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. El jugador de Tenerife tuvo complicaciones en el hospital la noche de este lunes y finalmente el club anunció su muerte esta mañana. Por ello, la Copa del Rey y la Copa de la Reina suspendieron sus partidos, no así en el caso de la Champions League.

A pesar de que la UEFA se sumó a las condolencias de diferentes instituciones internacionales, entre ellas equipos como Manchester United y AC Milan, decidió mantener el calendario del torneo más importante a nivel de clubes. No obstante, afirmó que se realizará un minuto de segundo en señal de luto en los partidos de toda la semana de todas las competencias.

"Estamos desconsolados por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda", declaró el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin. "Nos faltaron las palabras, pero solo encontramos el silencio. En ese silencio, nuestros corazones y pensamientos están con su familia, sus compañeros, todos en el CD Tenerife y todos aquellos que lamentan esta trágica pérdida".

¿Qué partidos de Champions League se juegan este martes?

En total, para este martes 3 de noviembre están programados nueve compromisos de la Jornada 4 de la Fase de Liga. Los dos primeros están agendados a las 11:45 horas (tiempo del centro de México), entre Galatasaray y Stuttgart, así como el juego de Shakhtar Donetsk contra Sporting Lisboa.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a lado de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA | AP

En el horario de las 14:00 horas, Barcelona enfrentará a Aston Villa; Atlético de Madrid a Bayern Munich, y Manchester United a la Roma. En ese mismo horario será el juego de Villarreal vs PSG, el de Feyenoord vs Inter, el de Bodo/Glimt vs Lyon, y el de LASK vs Slovan Bratislava.

Aficionados recriminan medida de la UEFA

Por ahora, las únicas competencias de relevancia internacional que suspendieron partidos fueron la Copa del Rey y la Copa de la Reina, ambas organizadas por la Real Federación Española de Futbol, que determinó reprogramar los juegos de este martes en señal de respeto.

Jugadores de Andorra y Tenerife en lamento | AP

En este contexto, la decisión de la UEFA de mantener los partidos y solo realizar solo un minuto de silencio por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda causó molestia en redes sociales. Algunos aficionados consideraron que los partidos pudieron suspenderse y cuestionaron al organismo.

"Hoy juegan Barça, Villareal y Atleti. ¿No se deberían cancelar los partidos?"; "Lo que deberíais hacer es suspender toda la actividad deportiva de esta semana"; "Cancela los juegos. Un futbolista murió durante un partido ayer. El dinero no puede importar más que una vida humana", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.