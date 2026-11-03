¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Bayern Munich? Canales y hora del partido de la Jornada 4 de Champions League

El cuadro colchonero recibe al equipo del más reciente Balón de Oro, Harry Kane

Con un solo punto de diferencia en la tabla general de la Fase de Liga de la Champions League, Atlético de Madrid y Bayern Munich se enfrentan en la cuarta fecha del torneo con miras a la parte alta. Este duelo será transmitido a las 2:00 PM (tiempo del centro de México) a través del canal de Fox (Izzi: Canal 502, Sky: Canal 1551, Totalplay: Canal 526, Megacable: Canal 301, Star TV: Canal 520) y en la aplicación de Fox One.

Ninguno de estos dos clubes están por el momento clasificados a la ronda de Octavos de Final de manera directa, así que, ya con la mitad de sus duelos de esta fase a punto de completarse, se necesita de una victoria de manera necesaria.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Atlético de Madrid aparece en el décimo sexto sitio de la tabla con solo cuatro unidades conseguidas en una derrota ante Liverpool en la primera fecha, una victoria sobre Manchester United 2-0 en la única vez que han sido locales en la campaña europea y un empate más reciente ante Stuttgart.

En su más reciente partido, los Colchoneros vencieron a Levante 0-2 como visitantes en LaLiga en la Jornada 11 del torneo en el que se mantienen como sublíderes tan solo por debajo del Barcelona por dos puntos.

Alejandro Grimaldo tras anotar con Atlético de Madrid en LaLiga | x:@Atleti

El Bayern Munich tiene un solo punto más que el Atleti, pues venció por goleada 5-0 a Bodo/Glimt en el inicio de la competencia, posteriormente, un empate a tres goles ante otro club noruego como Viking Stavanger en una de las sorpresas de la temporada y más recientemente, otro empate, pero a dos goles contra Arsenal.

En Bundesliga, los Bávaros vienen de protagonizar el Der Klassiker, empatando a dos con Borussia Dortmund, quienes casualmente tienen un punto más que el cuadro rojo y dos más que los Rojiblancos.

Dayot Upamecano y Harry Kane | AP

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