La Champions regresa este martes con dos equipos que buscan ser protagonistas en el campeonato

El encuentro entre Manchester United y Roma se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre de 2026 a las 14:00. Partido correspondiente a la 4.ª jornada de la Champions League; encuentro que se podrá disfrutar por HBO Max.

Ambos equipos no pasan por su mejor momento, por lo que en la competencia más importante entre clubes para buscar reponer el camino y regresar a la victoria.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Manchester United llega a este encuentro después de haber pasado auténticas calvarias en la Premier League y su comienzo en la Champions League cayendo ante el Como por goleada y de visita al Atlético de Madrid, pero con un buen debut ante el Sabah.

Con esos resultados, los Diablos Rojos se encuentran en la posición veinte con una nueva jornada todavía por jugarse y con mucho que mejorar para los dirigidos por Michael Carrick.

Bruno Fernandes en el partido de Manchester United contra Leeds | AP

Por su parte, Roma llega a este partido con una variable de resultados en Champions League: una victoria contundente ante Slovan Bratislava, una derrota en un partidazo ante el Real Madrid y un empate con Fenerbache.

Con esos resultados, La Loba se encuentra en la posición quince con una nueva jornada todavía por jugarse y con mucho que mejorar para los dirigidos por Gian Piero Gasperini.

Roma celebra el gol ante el Genoa | AP

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la clasificación en el torneo.

¿Dónde ver Manchester United vs. Roma?

El encuentro entre Manchester United y Roma se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre de 2026 a las 14:00 en Old Trafford. Partido correspondiente a la 4.ª jornada de la Champions League; encuentro que se podrá disfrutar por HBO Max.