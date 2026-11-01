El exentrenador del Manchester United cuestionó el rendimiento y la preparación física del astro portugués

Erik ten Hag vuelve a encender la polémica en torno a Cristiano Ronaldo al cuestionar su condición física, compromiso y rendimiento durante su segunda etapa en el Manchester United. El entrenador neerlandés aseguró que el delantero portugués dejó de competir al máximo nivel desde su paso por la Juventus, además de poner en duda la imagen de disciplina que ha construido a lo largo de su carrera.

En una entrevista con el programa Goedemorgen Eredivisie de ESPN Países Bajos, el exdirector técnico de los Red Devils recordó su complicada relación con el cinco veces ganador del Balón de Oro y explicó los motivos que lo llevaron a relegarlo al banquillo. Aunque reconoció su trayectoria como uno de los mejores futbolistas de la historia, consideró que el portugués ya no cumplía con las exigencias físicas de la Premier League.

Ten Hag asegura que Cristiano Ronaldo ha dejado de rendir al máximo

Es un jugador extraordinario, uno de los más grandes de todos los tiempos. Pero esa también es la realidad: en los últimos siete u ocho años, simplemente ya no rinde. A partir de la Juventus, todo ha terminado

declaró Ten Hag, quien también destacó la capacidad del Real Madrid para desprenderse de sus figuras antes de que su rendimiento comenzara a disminuir.

El neerlandés también cuestionó la preparación física de Cristiano Ronaldo y aseguró que, durante su etapa en Old Trafford, el atacante ya no tenía la capacidad de exigirse al máximo en los entrenamientos. "Ya no podía soportar el dolor, darlo todo cada día y entrenar al máximo para ponerse en forma", afirmó el exentrenador del Ajax, quien sostuvo que mantenerse en condiciones óptimas es indispensable para competir en la Premier League y la Champions League.

Erik ten Hag, en el banquillo del Ajax | AP

Además, Ten Hag puso en duda la reputación del portugués como uno de los futbolistas más disciplinados físicamente. Al ser cuestionado sobre la dedicación de Ronaldo al entrenamiento, respondió: "Eso no es del todo cierto, pero esa es la imagen que proyecta". Sin embargo, reconoció que ese esfuerzo fue fundamental para que el delantero alcanzara la élite del futbol mundial.

¿Por qué Erik ten Hag y Cristiano Ronaldo terminaron enfrentados en Manchester United?

La relación entre Cristiano Ronaldo y Erik ten Hag se deterioró durante la temporada 2022-23, cuando el entrenador comenzó a dejar al portugués fuera de su alineación titular. El técnico explicó que, antes de asumir el cargo, sostuvo conversaciones con el delantero para definir su papel dentro del equipo, pero consideró que el futbolista no logró adaptarse a las exigencias colectivas y físicas de su planteamiento.

Las diferencias terminaron por provocar la salida de Ronaldo del Manchester United en noviembre de 2022, después de que el portugués concediera una polémica entrevista a Piers Morgan en la que aseguró sentirse traicionado por su entrenador y criticó a la directiva del club. Ante aquella situación, Ten Hag defendió sus decisiones y reiteró que ningún futbolista puede estar por encima de los intereses de una institución.

Cristiano Ronaldo tras el duelo entre Manchester United y el Newcastle | EFE