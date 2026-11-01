¡Impactante! Tchouaméni le da un pelotazo a un niño durante el Real Madrid vs. Racing de Santander

Tchouaméni le da un pelotazo a un niño durante el Real Madrid vs. Racing | AP

El mediocampista francés intentó sorprender desde larga distancia, pero su remate salió desviado

El partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid dejó una imagen desafortunada durante el segundo tiempo. Al minuto 50, cuando el conjunto merengue ya ganaba 0-3, Aurélien Tchouaméni sacó un potente disparo desde fuera del área que terminó lejos de la portería y llegó hasta las tribunas.

El balón impactó directamente a un niño que se encontraba entre los aficionados, por lo que la acción rápidamente llamó la atención de quienes presenciaban el encuentro. El francés buscaba ampliar la ventaja de los visitantes, pero su intento terminó convirtiéndose en un momento incómodo para un pequeño seguidor.

Tchouaméni protagonizó el momento desafortunado en El Sardinero

La jugada ocurrió apenas cinco minutos después de que comenzó la segunda mitad. Tchouaméni recibió el balón y decidió probar suerte desde larga distancia; sin embargo, su remate no encontró dirección de portería y salió hacia la zona ocupada por los aficionados.

El incidente se presentó en medio de un encuentro que hasta ese momento había sido dominado por el Real Madrid. Kylian Mbappé abrió el marcador desde el punto penal al minuto 11, Jude Bellingham amplió la diferencia al 21 y Yan Diomande firmó el tercer tanto al 36.

Diomande sigue en plan grande con el Real Madrid y marca otro golazo | AP

Real Madrid dominaba el partido ante Racing de Santander

Con la ventaja de tres goles, el equipo blanco afrontaba la segunda parte con tranquilidad en el marcador. El Racing, por su parte, buscaba reaccionar ante su afición, aunque se encontraba frente a un rival que había aprovechado sus oportunidades durante los primeros 45 minutos.