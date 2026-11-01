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Racing de Santander vs Real Madrid EN VIVO LaLiga Jornada 11: Transmisión, goles y resultado
Actualizado a 10:07 - 1 de noviembre de 2026
Después de la hazaña de ganarle al Barcelona en el Camp Nou, el Real Madrid busca reponer la carrera en LaLiga a su visita ante el Racing de Santander
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El cuarto árbitro indica que habrá 4 minuto(s) de tiempo añadido.
El Real Madrid sigue insistentemente atacando al Racing, que no encuentra respuesta.
Mbappé y Güler son las principales fuentes de ataque.
Así fue el golazo de Diomande con el Real Madrid.
¡GOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID!
Otro golazo. Diomande marca el 0 a 3 para el Real Madrid; el marfileño le pegó como le llegó el balón, mandándola al ángulo.
GOOOOOL - marca Yan Diomande
¡G O O O O O O L! - ¡Marca Yan Diomande!
¡OTRA VEZ EL REAL MADRID!
Güler mandó un buen centro desde el tiro de esquina, pero Tchouaméni no pudo conectar de buena forma con su cabezazo.
¡NO PARAN!
Real Madrid estuvo a nada de marcar el 0 a 3 de parte de Arda Güler, pero el arquero del Racing sostuvo el disparo de gran forma.
Así fue el gol de Bellingham con el Real Madrid.
¡GOOOOOOOOOL DE REAL MADRID!
Una gran jugada en conjunto entre Mbappé y Güller que sirve para Bellingham que recorta al portero y define ante la marca de la zaga del Racing para poner el 0 a 2.
GOOOOOL - marca Jude Bellingham
G O O O O O L - ¡Jude Bellingham marca con asistencia de Arda Guler!
Partido muy trabado y con algunas faltas entre Real Madrid y Racing.
El Racing busca responder ante el penal de Mbappé.
Así fue el gol de penal de Mbappé.
GOOOOOL - marca Kylian Mbappe
¡G O O O O O O L! - ¡Kylian Mbappe (Real Madrid) anota desde el punto de penalti!
PENAL PARA EL REAL MADRID
Una arrolladora que empezó por una gran oportunidad de Bellingham, que culminó con una falta en el área chica hacia Mbappé que acabó en la pena máxima.
¡La primera del partido!
Una conexión entre Trent y Güller fue el primer acercamiento peligroso del Real Madrid en el partido.
El Real Madrid empezó el partido tocando el balón en busca de la mejor oportunidad.
El partido ha dado inicio.
Real Madrid mueve el balón.
El árbitro da inicio al encuentro.
El once del Real Madrid para enfrentar al Racing.
Courtois
Trent
Konaté
Hoijsen
Cucurella
Tchouaméni
Bernardo
Bellingham
Diomande
Güller
Mbappé
Jugadores del Real Madrid llegando al Sardinero.
¿Dónde ver Racing de Santander vs. Real Madrid EN VIVO en México?
Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026.
Horario: 9:15 horas (tiempo del centro de México).
Estadio: El Sardinero.
Transmisión: Sky Sports.
Streaming: Sky+.
El Real Madrid visita al Racing de Santander este domingo 1 de noviembre, en un encuentro que promete emociones y en el que los merengues parten como favoritos. El conjunto blanco buscará imponer su jerarquía fuera de casa ante un rival que tendrá una de las pruebas más importantes de su temporada.
El Racing de Santander intentará aprovechar su condición de local para competir ante uno de los clubes más importantes del futbol mundial. Por su parte, el Real Madrid llega con la obligación de responder a las expectativas y conseguir un resultado positivo contra el Barcelona, sin confiarse ante un equipo que buscará dar la sorpresa frente a su afición.
El compromiso está programado para las 9:15 horas, tiempo del centro de México, y representa una oportunidad especial para el cuadro cántabro de medirse ante el conjunto madridista.