¡De no creerse! Así fueron las polémicas del Real Madrid ante el Racing de Santander

De un penal dudoso a una mano clara en el área que no fue sancionada como pena máxima en contra del Madrid

Real Madrid encontró rápidamente la ventaja frente al Racing de Santander, aunque lo hizo en medio de la controversia. Apenas al minuto 11, Kylian Mbappé convirtió un penalti que fue reclamado por los jugadores locales, quienes consideraron que el atacante francés había exagerado el contacto dentro del área.

La acción se produjo durante el primer acercamiento de los dirigidos por José Mourinho. Matteo Prati tuvo un ligero contacto con Mbappé dentro del área y el árbitro José Luis Munuera Montero no dudó en señalar la pena máxima, decisión que generó protestas tanto en el terreno de juego como en las gradas.

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Mano de Tchouaméni que no fue marcada como penal

Al minuto 72, en un balón disputado entre el francés y un delantero del Racing, el jugador del Madrid comete mano en el área chica de los merengues. En primera instancia se había marcado penal, pero el silvante procedió a revisar el VAR y decidió echar para atrás la acción, generando una fuerte polémica dentro del terreno de juego.

El enojo fue tanto de los aficionados que después empezaron a lanzar algunos objetos al terreno de juego, siendo el más llamativo un encendedor, por lo que el árbitro paró el partido siguiendo el protocolo.

Mbappé pone a ganar al Real Madrid con un gol de penal ante el Racing | AP

Un partido que el Madrid empezó ganando con un gol de Mbappé a los 11 minutos, diez minutos después, Jude Bellingham apareció para marcar el segundo tanto y colocar el 2-0 en el marcador y Diomande antes de terminar el primer tiempo en un encuentro que comenzó con intensidad y una jugada que dejó inconforme al conjunto de Santander.