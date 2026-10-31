Ladrones ingresaron a la vivienda del defensa brasileño mientras su familia veía el encuentro

El futbolista brasileño Éder Militao, defensa del Real Madrid, fue víctima de un robo en su domicilio mientras se disputaba el Clásico contra Barcelona el pasado domingo 25 de octubre. De acuerdo con información publicada por el diario español El Mundo, al menos dos delincuentes ingresaron a la vivienda del jugador y sustrajeron joyas, relojes y otros artículos de lujo valorados en más de 350 mil euros.

El incidente ocurrió en la exclusiva urbanización de La Moraleja, en Madrid, mientras el futbolista se encontraba con el conjunto merengue en el Camp Nou. Lo más llamativo del caso es que varios familiares de Militao estaban dentro de la propiedad cuando ocurrió el robo, aunque ninguno se percató de la presencia de los delincuentes, quienes aprovecharon que las personas se encontraban en la planta baja siguiendo el encuentro.

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¿Cómo fue el robo a la casa de Militao?

De acuerdo con los reportes de la prensa española, los hechos ocurrieron entre las 21:00 y las 22:00 horas, durante la primera mitad del enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid. Los responsables habrían ingresado a través de una ventana de un baño ubicada en la tercera planta del inmueble, desde donde consiguieron acceder a las habitaciones superiores sin llamar la atención de los familiares.

Fue alrededor de las 21:50 horas cuando elementos de la Policía, acompañados por personal de seguridad de la urbanización, acudieron al domicilio para preguntar por dos individuos que habían sido vistos cargando maletas. Ante el desconocimiento de los familiares, los agentes solicitaron revisar el interior de la propiedad, donde encontraron la habitación del futbolista completamente desordenada y una cámara de seguridad arrancada.

Militao con Brasil | X: @edermilitao

Según los primeros informes, las cámaras de vigilancia alcanzaron a captar a los presuntos responsables, aunque las imágenes disponibles serían limitadas. La alarma de la vivienda no se encontraba activada al momento del incidente, circunstancia que habría facilitado el ingreso de los delincuentes. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre posibles detenciones relacionadas con el caso.

¿Qué objetos le robaron a Éder Militao y cuánto dinero perdió?

Entre los artículos sustraídos destacan dos relojes de lujo, uno de la marca Rolex, con un valor aproximado de 53 mil euros, y otro Richard Mille, cuyo precio rondaría los 170 mil euros. Ambos objetos representan una parte importante del botín obtenido por los delincuentes durante su ingreso a la residencia del defensa brasileño.

Además de los relojes, los responsables se llevaron tres bolsos Chanel, valorados conjuntamente en aproximadamente 15 mil euros, así como sortijas y pulseras Cartier estimadas en otros 25 mil euros. A esta lista se suman diversas joyas, brazaletes y maletas que, de acuerdo con los reportes, elevan el valor total de los objetos robados por encima de los 350 mil euros.

Conato de bronca al final del Barcelona vs Real Madrid | AP