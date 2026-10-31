El conjunto catalán se quedó con el triunfo 6-1 en el Camp Nou

Barcelona volvió a reencontrarse con el triunfo tras imponerse con un contundente 6-1, y un doblete de Yamal incluido, sobre el Alavés en la Jornada 11 de LaLiga para ponerse en lo más alto de la tabla de clasificación

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El Barça llegaba con la necesidad del triunfo tras arribar con la derrota ante Real Madrid, pero también venía de perder en Champions League ante PSG 4-2, lo que complicaba el presente de los dirigidos por Hansi Flick.

¿Cómo fue el partido?

Apenas al minuto 8, los locales formulaban una tremenda jugada: Pedri ponía un balón al espacio para que Fermín López centrara, dentro del área, en donde Raphinha aparecía para simplemente definir el primero.

Al 23', Fermín López recibió un pase dentro del área y desde la zona de la derecha sin mucho ángulo definía para marcar el segundo. Barça buscaba seguir ampliando el marcador y al 35' Antonio Sivera salvaba su meta después de un gran desborde de Adeyemi que terminaba con el remate de Yamal.

Raphinha celebra su gol en el Barcelona vs Alavés | AP

Sin embargo, al 41' Fermín López ponía un pase exquisito a Raphinha, de tres dedos, y dejaba al brasileño sobre el marco para definir el tercero de la tarde y antes de terminar el primer tiempo Yamal ponía el cuarto.

Para la segunda parte, Adeyemi fallaba frente al arco, el elemento del Barcelona mandaba el esférico por encima, en una de las más claras para seguir extendiendo la ventaja en el 54'.

Fermín López celebra su gol ante Alavés | AP

Goleada del Barça

Al 64', el árbitro detuvo el juego por un posible fuera de juego; sin embargo, se dio por bueno el gol. Gran pase de Gabriel Jesus que dejó mano a mano a Yamal, tras falla defensiva, para que definiera ante la salida de Sivera.

Pero aun faltaba el sexto, Rodri mandó un balón al espacio que Anthony Gordon alcanzó y definió sobre el arco de Sivera para el sexto de la tarde y esto era goleada de escándalo. Sobre el final Mariano haría decoros el 6-1.