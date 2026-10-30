Hablo con el presidente y con Deco... y está bien el gesto porque es bonito que te den confianza, pero conozco la situación. Son dos derrotas. Pero hago mi trabajo de la mejor forma que puedo. Estoy muy contento de estar aquí y nada ha cambiado. Ganamos 11 partidos y ahora hay dos derrotas, y tenemos que volver a ganar. Pero nuestra idea de cómo jugar es la mejor para este equipo. Seguiremos así hasta el final