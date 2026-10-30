Antes de recibir al Alavés, Hansi Flick, entrenador del Barcelona, habló de cómo se encuentran sus futbolistas después de los tropiezos ante el Real Madrid y el PSG y confía en que su equipo le dará vuelta a la página. A su vez, elogió a la junta Directiva por el respaldo mostrado en los últimos días.
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Hablo con el presidente y con Deco... y está bien el gesto porque es bonito que te den confianza, pero conozco la situación. Son dos derrotas. Pero hago mi trabajo de la mejor forma que puedo. Estoy muy contento de estar aquí y nada ha cambiado. Ganamos 11 partidos y ahora hay dos derrotas, y tenemos que volver a ganar. Pero nuestra idea de cómo jugar es la mejor para este equipo. Seguiremos así hasta el final
El camino es largo. Es un buen momento, no pasa nada irreversible. Hemos perdido contra el Real Madrid y no le gusta a nadie, pero hay que gestionarlo y creo que pudimos ganarlo. Pero hay que asumir la derrota y aprender de ella
Estado de sus jugadores
Asimismo, el alemán mencionó los problemas que ha tenido con las lesiones de sus futbolistas y las alternativas que le podrían funcionar para las siguientes semanas:
He hablado con Deco. (Rapinha) es un jugador muy importante y tras el descanso por los partidos de las selecciones, llegó lesionado. No es la mejor situación. Pero las cosas son así y no podemos hacer nada.
De Jong puede jugar de central. Sólo están Cubarsí y Gerard de centrales, y es importante buscar soluciones. Lo estamos gestionando. Frenkie puede moverse en varias posiciones. Y Balde no tiene ahora la confianza que necesita en su juego, ni la convicción... los defensas son muy importantes. Necesita esta confianza para estar a su mejor nivel
El partido del Barcelona contra los Babazorros en el Spotify Camp Nou será este sábado 31 de octubre a las 2:00 pm (tiempo del centro de México) y podrá ser visto por la señal de Sky Sports y el 522 de izzi