La persona que golpeó al jugador será juzgado por Ley del Deporte y el FC Barcelona trasladará el caso a su Comisión de Disciplina

Una vez más la polémica y la violencia envuelven el Clásico de España entre el Barcelona y el Real Madrid. Luego de que circuló en redes sociales un video donde un seguidor culé intentó golpear con su bandera a Eduardo Camavinga, finalmente los Mossos d'Esquadra y seguridad del club local lograron identificarlo y procederán legalmente, por lo que recibirá un castigo y una multa.

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¿Qué pasó en el Clásico?

Durante la derrota del Barcelona a manos del Real Madrid en el Spotify Cam Nou, el festejo del segundo gol Merengue casi termina en un altercado mayor, esto gracias a que un aficionado que tuvo cerca a los jugadores de la visita intentó golpear con el palo de su bandera a los futbolistas.

Ante la situación, los jugadores se percataron y se alejaron de la zona, sin embargo, Camavinga recibió un par de impactos, haciendo que el club Culé procediera a identificar al agresor. Afortunadamente tras un par de días pudieron dar con él y se procederá según a ley y la propia RFEF.

CAPTURA DE PANTALLA

La denuncia se hará de acuerdo a la Ley del deporte, por lo que si se califica como grave, la sanción económica puede rondar entre los 3.000 y los 60.000 euros, o en su defecto ser vista como muy grave, la multa podría situarse entre los 60.001 y los 650.000 euros.

Del mismo modo, al tratarse de un problema dentro del estadio, además de la sanción económica el aficionado también podría ser acreedor de un castigo de veto de recintos deportivos en un periodo de entre seis meses y dos años si la infracción se considera grave; en caso de ser ‘muy grave’ puede ir hasta los cinco años.

CAPTURA DE PANTALLA

Barcelona y Mossos d'Esquadra trabajan en equipo

Los Mossos d'Esquadra son la policía autonómica de Cataluña. Actúan como un cuerpo de policía integral y desempeñan diversas funciones principales en todo el territorio catalá, por lo que en situación de violencia o delito en el estadio del Barça éstos llega a colaborar juntos, tal y como sucedió en el Clásico.

Ambas instituciones lograron identificar que el agresor pertenece a uno de los grupos de animación de la Grada 1957. El club trasladará el caso a su Comisión de Disciplina para que se llevan a cabo las medidas disciplinarias correspondientes.