Un video grabado durante el campeonato en Kazajistán se viralizó rápidamente en redes sociales, generando indignación entre los aficionados culés y burlas por parte de seguidores rivales

El universo digital y el deporte internacional volvieron a cruzarse de una manera insólita. Un video captado durante el desarrollo del Mundial de lucha clásica en Astaná, capital de Kazajistán, desató una inesperada controversia que rápidamente acaparó la atención de los seguidores del futbol y de los usuarios en internet. Las imágenes, que circularon masivamente en cuestión de horas, colocaron al Club Barcelona en el centro de un debate viral debido a la peculiar forma en la que un elemento decorativo de la institución fue utilizado en plena competencia.

El material audiovisual fue difundido originalmente por el periodista polaco Andrzej Poczobut a través de su cuenta en la red social X. En la grabación se observa a una trabajadora de limpieza del recinto empleando una tela decorada con los colores blaugranas y el escudo oficial de la entidad catalana para lustrar y secar el tatami donde se llevaban a cabo los combates.

El torneo, albergado en la Barys Arena, dio inicio el pasado 24 de octubre y tiene programado su cierre para el 1 de noviembre, aunque el protagonismo deportivo quedó momentáneamente eclipsado por el revuelo de las imágenes.

Explosión en redes sociales y la reacción del madridismo

La publicación compartida por Poczobut no tardó en detonar las métricas de la plataforma, acumulando más de 1.2 millones de reproducciones y desatando una auténtica avalancha de interacciones, comentarios y compartidos que trasladaron el debate mucho más allá de los deportes de combate.

FC Barcelona escudo | FC Barcelona

En cuestión de horas, el clip cruzó fronteras hasta instalarse con fuerza en España, convirtiéndose en el tema de conversación predilecto entre los aficionados culés, usuarios neutrales y, de manera muy particular, seguidores del Real Madrid.