El universo digital y el deporte internacional volvieron a cruzarse de una manera insólita. Un video captado durante el desarrollo del Mundial de lucha clásica en Astaná, capital de Kazajistán, desató una inesperada controversia que rápidamente acaparó la atención de los seguidores del futbol y de los usuarios en internet. Las imágenes, que circularon masivamente en cuestión de horas, colocaron al Club Barcelona en el centro de un debate viral debido a la peculiar forma en la que un elemento decorativo de la institución fue utilizado en plena competencia.
¿Aitana ya tiene equipo en la Liga MX? Esto es lo que pasó en Monterrey
El material audiovisual fue difundido originalmente por el periodista polaco Andrzej Poczobut a través de su cuenta en la red social X. En la grabación se observa a una trabajadora de limpieza del recinto empleando una tela decorada con los colores blaugranas y el escudo oficial de la entidad catalana para lustrar y secar el tatami donde se llevaban a cabo los combates.
El torneo, albergado en la Barys Arena, dio inicio el pasado 24 de octubre y tiene programado su cierre para el 1 de noviembre, aunque el protagonismo deportivo quedó momentáneamente eclipsado por el revuelo de las imágenes.
Explosión en redes sociales y la reacción del madridismo
La publicación compartida por Poczobut no tardó en detonar las métricas de la plataforma, acumulando más de 1.2 millones de reproducciones y desatando una auténtica avalancha de interacciones, comentarios y compartidos que trasladaron el debate mucho más allá de los deportes de combate.
En cuestión de horas, el clip cruzó fronteras hasta instalarse con fuerza en España, convirtiéndose en el tema de conversación predilecto entre los aficionados culés, usuarios neutrales y, de manera muy particular, seguidores del Real Madrid.
La hinchada merengue no desaprovechó la oportunidad para destacar la difusión del video, compartirlo masivamente en diversas plataformas digitales y mofarse de la escena, consolidando el suceso como uno de los contenidos más comentados vinculados a la institución catalana en los últimos días.