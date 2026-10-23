Festejo de jugadores de PSG con su afición en el Parque de los Príncipes | AP

Los problemas en Francia han decantado en que se cambien de fecha muchos partidos de las diferentes ligas en el país galo

Las manifestaciones previstas en Francia obligaron a modificar el calendario del futbol francés, luego de que las autoridades solicitaran aplazar varios encuentros ante el temor de nuevos episodios de violencia. Entre los partidos afectados destaca el PSG vs. Olympique Lyon, correspondiente a la Jornada 8 de la Ligue 1, que tuvo que cambiar de fecha por motivos de seguridad.

La Liga de Futbol Profesional de Francia (LFP) confirmó que el encuentro entre Paris Saint-Germain y Lyon se disputará el lunes 26 de octubre, en lugar del domingo 25, como estaba programado originalmente. La decisión se tomó después de que la Prefectura de Policía de París prohibiera la realización del partido en su fecha inicial, ante las movilizaciones sociales previstas para este fin de semana.

PSG vs Lyon cambia de fecha

El partido entre PSG y Lyon es uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 8 de la Ligue 1, pues ambos equipos se encuentran en la parte alta de la clasificación. El conjunto parisino recibirá al cuadro dirigido por Paulo Fonseca en el Parque de los Príncipes, en un duelo que ahora se disputará el lunes a las 20:30 horas, es decir 1:30 PM (tiempo del centro de México), tiempo local.

Las autoridades francesas consideran que las manifestaciones previstas para el sábado podrían generar nuevos disturbios, luego de los episodios de violencia registrados durante las movilizaciones del pasado 17 de octubre. Ante este panorama, las fuerzas de seguridad solicitaron modificar la programación de distintos eventos deportivos, con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar el orden público.

PSG VS BARCELONA | AP

El cambio de fecha también representa un inconveniente para el PSG, debido a que el encuentro coincidirá con la ceremonia del Balón de Oro, que se celebrará en Londres. Algunos futbolistas del conjunto parisino, entre ellos Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, figuran entre los candidatos a recibir reconocimientos individuales, aunque sus lesiones también condicionan su participación en la gala.

Otros partidos del futbol francés también sufrieron modificaciones

El PSG vs. Lyon no es el único encuentro afectado por las manifestaciones en Francia. El Toulouse vs. Troyes, correspondiente a la Ligue 1, fue trasladado del sábado al domingo, mientras que el Montpellier vs. Red Star, de la segunda división, también cambió de fecha y se disputará el lunes.

Por su parte, el encuentro entre Saint-Étienne y Nantes, correspondiente a la Ligue 2, sufrió un retraso en su horario de inicio. El partido, que estaba programado para comenzar a las 19:00 horas, tiempo local, ahora arrancará a las 19:45, debido a las solicitudes de las autoridades.

Parque de los Príncipes sin aficionados