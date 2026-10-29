El enfrentamiento en el Spotify Camp Nou registró cifras récord en taquilla

El cruce más reciente entre el Barcelona y el Real Madrid dejó un balance económico histórico para la entidad azulgrana. A pesar de las limitaciones de espacio en el Spotify Camp Nou debido a sus trabajos de remodelación, la venta de entradas y la actividad comercial alcanzaron cifras inéditas. El encuentro sirvió como escaparate para la afición internacional, donde los seguidores de Norteamérica tuvieron un papel relevante en las gradas.

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El estadio albergó a 62 mil aficionados, una cifra condicionada por las obras en curso que mantendrán restringido el aforo hasta la conclusión del proyecto, cuya capacidad final será de 105 mil espectadores. Del total de boletos disponibles para este compromiso, la directiva reservó 20 mil localidades para el público no socio con el objetivo de maximizar los ingresos por taquilla.

Bellingham disputando el balón en el Camp Nou ante el Barcelona | AP

Fuentes internas de la institución blaugrana confirmaron la asistencia de un nutrido grupo de fanáticos internacionales dentro de ese cupo general. Estados Unidos lideró el ranking de compradores extranjeros al registrar aproximadamente 900 entradas vendidas. Por su parte, México se situó en el top 5 de países con mayor demanda tras concretar la compra de 400 localidades en el recinto catalán.

Eduardo Camavinga, jugador del Real Madrid, ante el Barcelona | AP

La estrategia de comercialización dio como resultado una recaudación total de 19.1 millones de euros, la cifra más alta registrada por el club en un solo partido dentro del inmueble. El valor de las entradas reflejó la alta demanda del choque, con un costo promedio de 984 euros para el público general y asientos en zonas VIP que alcanzaron los 2 mil 727 euros.

BARCELONA VS REAL MADRID | AP