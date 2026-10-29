Un comentario desafortunado del delantero del Real Madrid encendió una ola de boicots en el mercado asiático

La figura de Roger Federer se ha visto salpicada de manera colateral por el huracán mediático que protagoniza Kylian Mbappé, ya que un comentario realizado por el atacante del Real Madrid sobre el histórico líder chino Mao Zedong generó una fuerte tormenta diplomática y comercial en el gigante asiático, un territorio clave para la industria del calzado y la indumentaria deportiva.

Podría interesarte Futbol China confirma que no transmitirá LaLiga y rechaza disculpas del Real Madrid tras polémica de Kylian Mbappé

Como consecuencia inmediata del revuelo y la posterior retirada de patrocinios por parte de marcas locales en China, el fabricante suizo de zapatillas On, marca en la que el ex tenista helvético mantiene una participación fundamental desde 2019, experimentó una acusada caída en sus títulos en Wall Street.

Mbappé en celebración con Real Madrid | AP

El impacto en Wall Street

La estrategia de expansión global de la marca deportiva tenía puesta la mira en la región de Asia-Pacífico, un mercado que representaba más del 20% de su facturación total. Sin embargo, el veto social y comercial hacia la imagen de Mbappé, quien recientemente se había unido a la compañía tras dejar atrás su etapa con Nike, desató la incertidumbre entre los inversores internacionales.

Ante el temor de una desaceleración prolongada en las ventas de las colecciones asociadas al delantero galo, las acciones de la compañía experimentaron un retroceso financiero. Para Federer, rostro visible de la marca, este traspié representa una fuerte presión económica y pone de relieve los riesgos de apostar por fichajes globales en un entorno geopolítico cada vez más sensible.

¿Qué fue lo que dijo Mbappé?

Durante una charla, Kylian reveló que uno de sus memes favoritos y de los que más risa le causaban era uno en el que su propia cara aparecía combinada con la de un "dictador chino", haciendo alusión a Mao, y agregó que solía usar dicha imagen frecuentemente para bromear con sus amigos en línea.

Kylian Mbappé festeja durante un partido con Real Madrid en LaLiga | AP