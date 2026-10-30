Hansi Flick respalda a Lamine Yamal tras el Balón de Oro: "Está al nivel para ganar el trofeo"

Lamine Yamal y Hansi Flick en el Betis vs Barcelona de LaLiga | AP

El entrenador del Barcelona destacó la reacción del juvenil tras la ceremonia y aseguró que su mentalidad es un ejemplo para el equipo

La entrega del Balón de Oro sigue generando reacciones y Hansi Flick no dudó en respaldar a Lamine Yamal, quien nuevamente se quedó sin conquistar el máximo reconocimiento individual. El entrenador del Barcelona reconoció que Harry Kane también merecía ganar el galardón, pero insistió en que el atacante español tiene las condiciones para conseguirlo.

"Ustedes saben mi opinión sobre Lamine. Creo que está al nivel para ganar este trofeo", expresó el estratega alemán, quien también destacó el rendimiento de Pau Cubarsí y consideró que el defensor merecía llevarse el reconocimiento por sus actuaciones durante las últimas temporadas.

Hansi Flick destaca la mentalidad de Lamine Yamal tras el Balón de Oro

Más allá de quién se llevó el galardón, Flick se mostró orgulloso por la manera en que Lamine Yamal asimiló el resultado. El técnico explicó que el juvenil mantuvo la concentración durante los entrenamientos y respondió de buena forma ante una situación que pudo resultar complicada.

"Lo que puedo ver y sentir es que estoy muy orgulloso de Lamine, porque reaccionó muy bien. En los entrenamientos está muy concentrado y así es como responden los campeones", señaló.

Lamine Yamal recibe su Trofeo Kopa, es el tercero que gana e impone un récord en la historia del galardón | AP

El entrenador también destacó que el futbolista está trabajando de buena manera y que su actitud representa un aspecto positivo para el vestuario blaugrana.

"Esta mentalidad es muy buena para el equipo. Lo hemos aceptado y estoy contento de que haya terminado. Ahora podemos enfocarnos en las cosas que son muy importantes para nosotros", concluyó Flick.