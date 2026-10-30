La entrega del Balón de Oro sigue generando reacciones y Hansi Flick no dudó en respaldar a Lamine Yamal, quien nuevamente se quedó sin conquistar el máximo reconocimiento individual. El entrenador del Barcelona reconoció que Harry Kane también merecía ganar el galardón, pero insistió en que el atacante español tiene las condiciones para conseguirlo.
"Ustedes saben mi opinión sobre Lamine. Creo que está al nivel para ganar este trofeo", expresó el estratega alemán, quien también destacó el rendimiento de Pau Cubarsí y consideró que el defensor merecía llevarse el reconocimiento por sus actuaciones durante las últimas temporadas.
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Hansi Flick destaca la mentalidad de Lamine Yamal tras el Balón de Oro
Más allá de quién se llevó el galardón, Flick se mostró orgulloso por la manera en que Lamine Yamal asimiló el resultado. El técnico explicó que el juvenil mantuvo la concentración durante los entrenamientos y respondió de buena forma ante una situación que pudo resultar complicada.
"Lo que puedo ver y sentir es que estoy muy orgulloso de Lamine, porque reaccionó muy bien. En los entrenamientos está muy concentrado y así es como responden los campeones", señaló.
El entrenador también destacó que el futbolista está trabajando de buena manera y que su actitud representa un aspecto positivo para el vestuario blaugrana.
"Esta mentalidad es muy buena para el equipo. Lo hemos aceptado y estoy contento de que haya terminado. Ahora podemos enfocarnos en las cosas que son muy importantes para nosotros", concluyó Flick.