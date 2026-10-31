Barcelona vs Alavés EN VIVO LaLiga Jornada 11: Transmisión, goles y resultado

Barcelona llega al partido ante Alavés tras una dolorosa derrota ante el Real Madrid, sigue siendo el líder; sin embargo, con el desarrollo de esta jornada el Atlético de Madrid se ha puesto en la cima de manera momentánea.

Para Alavés, la temporada no ha sido para nada mala, pues en caso de ganar, se quedarían con 15 puntos peleando en el séptimo lugar. muy cerca de competencias internacionales.

El Barça perdió el Clásico ante Real Madrid, pero también viene de perder en Champions League ante PSG 4-2, significando estas dos sus únicas derrotas en lo que va de la campaña. Completando los resultados del mes de octubre, los culés habían goleado en todos esos duelos previos: 2-5 a Real Betis, 1-4 ante Galatasaray y 3-0 ante el Getafe.