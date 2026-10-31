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Sigue al Barcelona vs Deportivo Alaves en vivo

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BarcelonaBarcelona
EN VIVO
2-0
1ª mitad
Deportivo AlavesDeportivo Alaves
ResumenCobertura En Vivo

Barcelona vs Alavés EN VIVO LaLiga Jornada 11: Transmisión, goles y resultado

Barcelona vs Alavés EN VIVO LaLiga Jornada 11: Transmisión, goles y resultado
Ramiro Pérez Vásquez
12:21 - 31 de octubre de 2026

Actualizado a 14:24 - 31 de octubre de 2026

El Barça busca encontrarse con la victoria nuevamente

Filtrar por:

23Gol
Escudo del equipo
2-0

GOOOOOL - marca Fermin Lopez

G O O O O O L - ¡Fermin Lopez marca con asistencia de Lamine Yamal!

11'

Alavés contesta

La visita estuvo cerca en par de ocasiones; pero, la puntería no estuvo fina

8Gol
Escudo del equipo
2-0

GOOOOOL - marca Raphinha

G O O O O O L - ¡Raphinha marca con asistencia de Fermin Lopez!

8'

GOOOOOOL del Barça

Tremenda jugada: Pedri pone un balón al espacio para que Fermín López centre el esférico, dentro del área, en donde Raphinha aparece para definir el primero

El árbitro da inicio al encuentro.

Deportivo Alaves

Deportivo Alaves saca, y da comienzo el partido.

Deportivo Alaves

¿Cuál es el Xl del Alavés para enfrentar al Barcelona?

¿Cuál es el Xl del Barcelona para enfrentar al Alavés?

¿En qué Estadio se juega el Barcelona vs Alavés?

Panorámica del Camp Nou, estadio del FC Barcelona | AP
Panorámica del Camp Nou, estadio del FC Barcelona | AP

¿Por dónde se verá EN VIVO el partido entre el Barcelona y Alavés?

Este partido podrá disfrutarse a través de Sky Sports (522 de Izzi).


Barcelona llega al partido ante Alavés tras una dolorosa derrota ante el Real Madrid, sigue siendo el líder; sin embargo, con el desarrollo de esta jornada el Atlético de Madrid se ha puesto en la cima de manera momentánea.

Para Alavés, la temporada no ha sido para nada mala, pues en caso de ganar, se quedarían con 15 puntos peleando en el séptimo lugar. muy cerca de competencias internacionales.

El Barça perdió el Clásico ante Real Madrid, pero también viene de perder en Champions League ante PSG 4-2, significando estas dos sus únicas derrotas en lo que va de la campaña. Completando los resultados del mes de octubre, los culés habían goleado en todos esos duelos previos: 2-5 a Real Betis, 1-4 ante Galatasaray y 3-0 ante el Getafe.

Así terminaron los últimos tres partidos para el Alavés en LaLiga; empataron a un gol ante Málaga, perdieron 2-1 frente a Celta de Vigo y ganaron por el mismo marcador en contra del Atlético de Madrid. el Árbitro central del partido será el señor Adrián Cordero Vega.