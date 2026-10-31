Barcelona vs Alavés EN VIVO LaLiga Jornada 11: Transmisión, goles y resultado

GOOOOOL - marca Fermin Lopez
G O O O O O L - ¡Fermin Lopez marca con asistencia de Lamine Yamal!
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Actualizado a 14:24 - 31 de octubre de 2026
El Barça busca encontrarse con la victoria nuevamente
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G O O O O O L - ¡Fermin Lopez marca con asistencia de Lamine Yamal!
Alavés contesta
La visita estuvo cerca en par de ocasiones; pero, la puntería no estuvo fina
G O O O O O L - ¡Raphinha marca con asistencia de Fermin Lopez!
GOOOOOOL del Barça
Tremenda jugada: Pedri pone un balón al espacio para que Fermín López centre el esférico, dentro del área, en donde Raphinha aparece para definir el primero
El árbitro da inicio al encuentro.
Este partido podrá disfrutarse a través de Sky Sports (522 de Izzi).
Barcelona llega al partido ante Alavés tras una dolorosa derrota ante el Real Madrid, sigue siendo el líder; sin embargo, con el desarrollo de esta jornada el Atlético de Madrid se ha puesto en la cima de manera momentánea.
Para Alavés, la temporada no ha sido para nada mala, pues en caso de ganar, se quedarían con 15 puntos peleando en el séptimo lugar. muy cerca de competencias internacionales.
El Barça perdió el Clásico ante Real Madrid, pero también viene de perder en Champions League ante PSG 4-2, significando estas dos sus únicas derrotas en lo que va de la campaña. Completando los resultados del mes de octubre, los culés habían goleado en todos esos duelos previos: 2-5 a Real Betis, 1-4 ante Galatasaray y 3-0 ante el Getafe.
Así terminaron los últimos tres partidos para el Alavés en LaLiga; empataron a un gol ante Málaga, perdieron 2-1 frente a Celta de Vigo y ganaron por el mismo marcador en contra del Atlético de Madrid. el Árbitro central del partido será el señor Adrián Cordero Vega.