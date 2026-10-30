Mourinho termina con tres rachas de invictos en apenas dos meses con el Real Madrid

El estratega portugués consiguió derrotar al Inter, la Roma y el Barcelona, equipos sin conocer la derrota

José Mourinho volvió a demostrar su capacidad para competir ante los rivales más complicados. En apenas dos meses al frente del Real Madrid, el entrenador portugués consiguió terminar con tres importantes rachas de imbatibilidad que parecían difíciles de romper, luego de imponerse ante el Inter de Milán, la Roma y el Barcelona.

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¿Qué racha terminó Mourinho en el Clásico ante Barcelona?

El primer equipo que sufrió el paso del conjunto merengue fue el Inter, que acumulaba seis meses sin perder. Sin embargo, la visita del Madrid de Mourinho terminó con esa seguidilla y confirmó que el equipo blanco podía imponerse ante clubes que atravesaban un gran momento.

Posteriormente, la Roma también cayó ante los dirigidos por el portugués. El conjunto italiano llegó al enfrentamiento con cinco meses de invicto, pero no pudo mantener su condición y terminó sumando una derrota frente al equipo madridista.

Bernardo Silva tras anotar con el Real Madrid en Champions | AP

Uno de los resultados más destacados llegó ante el Barcelona. Los blaugranas acumulaban 17 meses sin perder un partido de Liga en el Spotify Camp Nou y, además, mantenían su condición de invictos durante la presente temporada.

No obstante, el Real Madrid de Mourinho consiguió imponerse en territorio blaugrana y puso fin a las dos estadísticas del conjunto catalán. De esta manera, el estratega portugués sumó una nueva víctima a su lista de equipos que no habían encontrado la manera de perder durante varios meses.

La particularidad de estos resultados es que no se trató de victorias ante rivales que atravesaban dificultades, sino frente a tres clubes de primer nivel que llegaban respaldados por importantes rachas positivas.

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, en festejo de gol ante Barcelona | AP

Mourinho y su capacidad para romper estadísticas

En un periodo de apenas dos meses, Mourinho consiguió terminar con seis meses de imbatibilidad del Inter, cinco de la Roma y 17 del Barcelona como local en partidos de LaLiga. Tres registros que reflejan la importancia de sus victorias en esta etapa con el conjunto blanco.

Así, el paso de Mourinho por el Real Madrid dejó una particular estadística: tres de sus victorias más importantes llegaron ante equipos que parecían prácticamente intocables y que terminaron perdiendo sus respectivas rachas frente al conjunto merengue.