El conjunto colchonero visita el Estadio Ciudad de Valencia con la obligación de sumar de a tres para no perder la pista de la cima

Levante recibe al Atlético de Madrid por la jornada 11 de LaLiga se transmite en vivo en México el sábado 31 de octubre de 2026 a las 07:00 AM (horario del centro de México) a través de SKY e IZZI.

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El futbol español retoma su actividad con los encuentros correspondientes a la Jornada 11 de LaLiga, ofreciendo un atractivo enfrentamiento que involucra de manera directa las aspiraciones tanto en la parte alta como en la zona baja de la tabla general. El Estadio Ciudad de Valencia será el escenario donde el Levante reciba al Atlético de Madrid, en un compromiso matutino que promete emociones intensas desde el silbatazo inicial.

Jugadores de Atlético de Madrid en celebración en la Champions League | AP

El conjunto valenciano afronta un reto sumamente complejo en condición de local, consciente de que no hay margen para los lamentos debido a la cercanía con los puestos de descenso, de los cuales apenas los separan dos unidades. Con el apoyo de su afición, los granotas buscarán agenciarse su tercera victoria de la campaña frente a uno de los animadores del torneo.

Por su parte, el Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone llega obligado a sumar una victoria para mantenerse firmes en la pelea por el campeonato, evitando que el FC Barcelona se escape en la cima o que el Real Madrid los supere en la clasificación.

Partido de Levante vs Barcelona l AP

Los colchoneros han mantenido una línea de buenos resultados en todas las competencias, aunque con el dilemático factor de las rotaciones en puerta ante su inminente compromiso de UEFA Champions League frente al Bayern Múnich a media semana.

Dónde ver Levante vs Atlético de Madrid